В Кривом Роге в одном из домов произошел взрыв: что известно

Как сообщают СМИ и местные ТГ-каналы, в доме произошла утечка газа. В результате взрыва начался сильный пожар.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Предварительно известно о 4 пострадавших. Кроме того, десять жителей дома спасли сотрудники ГСЧС.
Свидетели произошедшего говорят, что на месте нет характерного для бытового газа запаха.
Точную причину происшествия выясняют. Спасательная операция продолжается.
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