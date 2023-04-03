В Кривом Роге в одном из домов произошел взрыв: что известно

Сегодня, 3 апреля, в Кривом Роге в доме по улице Героев полка "Азов" (Черняховского), 29 раздался взрыв.

Как сообщают СМИ и местные ТГ-каналы, в доме произошла утечка газа. В результате взрыва начался сильный пожар.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Предварительно известно о 4 пострадавших. Кроме того, десять жителей дома спасли сотрудники ГСЧС.

Свидетели произошедшего говорят, что на месте нет характерного для бытового газа запаха.

Точную причину происшествия выясняют. Спасательная операция продолжается.

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