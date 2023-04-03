У Кривому Розі в одному із будинків стався вибух: що відомо

Сьогодні, 3 квітня, у Кривому Розі у будинку на вулиці Черняховського, 29 пролунав вибух.

Як повідомляють ЗМІ та місцеві ТГ-канали, у будинку стався витік газу. У результаті вибуху спалахнула сильна пожежа.

Зараз на місці події працюють рятувальники.

Попередньо відомо про 4 постраждалих. Крім того, десять мешканців будинку врятували співробітники ДСНС.

Свідки події кажуть, що на місці немає характерного для побутового газу запаху.

Точну причину події з’ясовують. Порятункова операція триває.

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