Як повідомляють ЗМІ та місцеві ТГ-канали, у будинку стався витік газу. У результаті вибуху спалахнула сильна пожежа.
Зараз на місці події працюють рятувальники.
Попередньо відомо про 4 постраждалих. Крім того, десять мешканців будинку врятували співробітники ДСНС.
Свідки події кажуть, що на місці немає характерного для побутового газу запаху.
Точну причину події з’ясовують. Порятункова операція триває.
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