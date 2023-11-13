Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит А

Сегодня 14:37
просмотров

В Кривом Роге лабораторно подтвердили случай гепатита А.

Новости Днепра про В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит А

Об этом сообщает врач из Кривого Рога Светлана Куницына.

В частной лаборатории в Кривом Роге лабораторно подтвердили случай гепатита А. По словам медика, болезнь нашли у 4-летнего ребенка. Быстрый тест показал, что в крови пациента есть антитела к этому вирусу.

Ребенок жаловался на повышение температуры, тошноту и обесцвеченный помет. Врач также показала фото теста и объяснила, что означают отметки на нем.

HAV – это Гепатит А Вирус.
Буква C – это контроль качества теста, и мы видим четкие полоски, то есть тест работает хорошо.
Ig M – это антитела, которые появляются первыми, и Ig G – это антитела, которые появляются позже, – отметила врач.

По словам медика, полоску на антитела М видна хорошо, а на антитела G – плохо. Это указывает на то, что у ребенка острый период вирусного гепатита А.

Врач отметила, что вирусный гепатит А — не тяжелая болезнь. Но знать, что она у пациента важно.

Новости Днепра про В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит А

Новости Днепра про В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит А

Напомним, ранее в Павлограде зафиксировали семейный случай заболевания гепатитом, который вызвал беспокойство. Однако пока вспышки нет. Это все единичные случаи, которые случаются каждый год.

Читайте также:

Новости Днепра про В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит АУкраїнська Новости Днепра про В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит АРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца
Новости Днепра
Сегодня 14:45
Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается…

Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество
Новости Днепра
Сегодня 13:45
Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество

В Днепре можно получить компенсацию за поврежденное объектами благоустройства коммунальной…

В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента
Новости Днепра
Сегодня 13:30
В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 12:53
Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Снять дешевую квартиру в Днепре, чтобы при этом в ней…

Последние новости

В Днепре отменили счета за газ жителям одного из домов
В Днепре отменили счета за газ жителям одного из домов

В Днепре отменили счета за газ жителям разрушенных квартир.

Сегодня 15:40
4
просмотров
В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно
В Днепре на Белелюбского заметили много полицейских и спецназовцев: что известно

Там правоохранители проводят задержание.

Сегодня 15:35
10
просмотров
В Павлограде судили пару, которая украла розы из клумбы: какое наказание назначили
В Павлограде судили пару, которая украла розы из клумбы: какое наказание назначили

Стоимость роз, которые украли горожане, составляет 462 гривны.

Сегодня 14:56
4
просмотров
Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца
Как выглядела реклама в Днепре 100 лет назад: «ответили в личку» и гарантии от продавца

Прогуливаясь улицами современного Днепра то и дело в глаза бросается большое количество бигбордов с рекламой. Каждый производитель старается продемонстрировать лучшие стороны своего товара. Конструкции с рекламой размещаются обычно у дорог, а на тротуарах можно встретить тех, кто сам является «ходячей»…

Сегодня 14:45
5
просмотров
Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество
Как жители Днепра могут получить компенсацию за изуродованное погодой имущество

В Днепре можно получить компенсацию за поврежденное объектами благоустройства коммунальной собственности и их элементами имущество.

Сегодня 13:45
4
просмотров
В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента
В Днепре на переходе авто сбило пожилую женщину: видео момента

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Сегодня 13:30
5
просмотров
Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)
Как выглядят самые дешевые квартиры в аренду в разных районах Днепра: цены от 4 тыс грн за трехкомнатную (ФОТО)

Снять дешевую квартиру в Днепре, чтобы при этом в ней был новый ремонт и хорошая мебель – задача не реальная. Те, кто хочет сэкономить и ищет в аренду дешевое жилье должны либо жертвовать комфортом в такой квартире – там может…

Сегодня 12:53
4
просмотров
В Днепре обжаловали договор реконструкции спортивного дворца «Метеор» на 1,3 млрд. гривен
В Днепре обжаловали договор реконструкции спортивного дворца «Метеор» на 1,3 млрд. гривен

В Днепре прокуратура разбиралась по реконструкции "Метеора".

Сегодня 12:52
7
просмотров
В Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим
В Днепре в руках у мальчика взорвался боеприпас: комментарий полиции и что с пострадавшим

Ужасный инцидент произошел вчера вечером, 12 ноября, на Донецком шоссе.

Сегодня 12:25
7
просмотров
«И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку
«И так. «Йолка» будет»: мэр Днепра намекнул, что в этом году в городе установят новогоднюю елку

Похоже, в Днепре в этом году установят главную елку.

Сегодня 12:08
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх