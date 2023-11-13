В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит А

Об этом сообщает врач из Кривого Рога Светлана Куницына.
В частной лаборатории в Кривом Роге лабораторно подтвердили случай гепатита А. По словам медика, болезнь нашли у 4-летнего ребенка. Быстрый тест показал, что в крови пациента есть антитела к этому вирусу.
Ребенок жаловался на повышение температуры, тошноту и обесцвеченный помет. Врач также показала фото теста и объяснила, что означают отметки на нем.
HAV – это Гепатит А Вирус.
Буква C – это контроль качества теста, и мы видим четкие полоски, то есть тест работает хорошо.
Ig M – это антитела, которые появляются первыми, и Ig G – это антитела, которые появляются позже, – отметила врач.
По словам медика, полоску на антитела М видна хорошо, а на антитела G – плохо. Это указывает на то, что у ребенка острый период вирусного гепатита А.
Врач отметила, что вирусный гепатит А — не тяжелая болезнь. Но знать, что она у пациента важно.
Напомним, ранее в Павлограде зафиксировали семейный случай заболевания гепатитом, который вызвал беспокойство. Однако пока вспышки нет. Это все единичные случаи, которые случаются каждый год.
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