В Кривом Роге у 4-летнего ребенка диагностировали гепатит А

В Кривом Роге лабораторно подтвердили случай гепатита А.

Об этом сообщает врач из Кривого Рога Светлана Куницына.

В частной лаборатории в Кривом Роге лабораторно подтвердили случай гепатита А. По словам медика, болезнь нашли у 4-летнего ребенка. Быстрый тест показал, что в крови пациента есть антитела к этому вирусу.

Ребенок жаловался на повышение температуры, тошноту и обесцвеченный помет. Врач также показала фото теста и объяснила, что означают отметки на нем.

HAV – это Гепатит А Вирус.

Буква C – это контроль качества теста, и мы видим четкие полоски, то есть тест работает хорошо.

Ig M – это антитела, которые появляются первыми, и Ig G – это антитела, которые появляются позже, – отметила врач.

По словам медика, полоску на антитела М видна хорошо, а на антитела G – плохо. Это указывает на то, что у ребенка острый период вирусного гепатита А.

Врач отметила, что вирусный гепатит А — не тяжелая болезнь. Но знать, что она у пациента важно.

Напомним, ранее в Павлограде зафиксировали семейный случай заболевания гепатитом, который вызвал беспокойство. Однако пока вспышки нет. Это все единичные случаи, которые случаются каждый год.

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