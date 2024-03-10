В Кривом Роге сгорел автомобиль Chery QQ

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар разгорелся сегодня в 15 часов, на одной из улиц Центрально-Городского района города Кривой Рог.
На месте спасатели установили, что горит салон легкового транспортного средства.
Огонь удалось потушить через полчаса. По предварительным данным, погибших и травмированных нет.
Сегодня мы писали о том, что в Днепре на улице Россохова горел жилой дом.
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