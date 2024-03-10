У Кривому Розі згорів легковик Chery QQ

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Пожежа розгорілася сьогодні о 15 годині, на одній з вулиць Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.
На місці рятувальники встановили, що горить салон легкового транспортного засобу.
Вогонь вдалося загасити за пів години. За попередніми даними, загиблих та травмованих немає.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі на вулиці Розсохова горів житловий будинок.
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