В Кривом Роге повесился 16-летний подросток

Парень совершил самоубийство у себя дома.
Обстоятельства трагедии выясняет полиция.
По предварительной информации, подросток имел хорошие оценки в школе и жил в благополучной семье.
Что стало причиной такого жуткого шага неизвестно.
Напомним, что в Украине работают линии скорой психологической помощи.
0800100102 (10:00-20:00 ежедневно)
0800500225 или 116111
0800210160
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Недавно мы сообщали, что в Днепре 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.
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