В Кривом Роге повесился 16-летний подросток

Сегодня в Кривом Роге повесился 16-летний молодой человек.

Парень совершил самоубийство у себя дома.

Обстоятельства трагедии выясняет полиция.

По предварительной информации, подросток имел хорошие оценки в школе и жил в благополучной семье.

Что стало причиной такого жуткого шага неизвестно.

Напомним, что в Украине работают линии скорой психологической помощи.

0800100102 (10:00-20:00 ежедневно)

0800500225 или 116111

0800210160

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Недавно мы сообщали, что в Днепре 16-летняя девушка пыталась совершить самоубийство.

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