У Кривому Розі повісився 16-річний підліток

Хлопець скоїв самогубство у себе вдома.
Обставини трагедії наразі з’ясовує поліція.
За попередньою інформацією, підліток мав гарні оцінки у школі та походив з благополучної родини.
Що стало причиною такого моторошного кроку невідомо.
Нагадаємо, що в Україні працюють лінії швидкої психологічної допомоги.
0800100102 (10:00-20:00 щодня)
0800500225 або 116111
0800210160
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Нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство.
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