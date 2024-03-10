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У Кривому Розі повісився 16-річний підліток

Сьогодні 13:59
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Сьогодні у Кривому Розі повісився 16-річний хлопець.

Новости Днепра про У Кривому Розі повісився 16-річний підліток

Хлопець скоїв самогубство у себе вдома. 

Обставини трагедії наразі з’ясовує поліція.

За попередньою інформацією, підліток мав гарні оцінки у школі та походив з благополучної родини.

Що стало причиною такого моторошного кроку невідомо. 

Нагадаємо, що в Україні працюють лінії швидкої психологічної допомоги.

0800100102 (10:00-20:00 щодня)
0800500225 або 116111
0800210160
7333

Нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство.

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