У Кривому Розі повісився 16-річний підліток

Сьогодні у Кривому Розі повісився 16-річний хлопець.

Хлопець скоїв самогубство у себе вдома.

Обставини трагедії наразі з’ясовує поліція.

За попередньою інформацією, підліток мав гарні оцінки у школі та походив з благополучної родини.

Що стало причиною такого моторошного кроку невідомо.

Нагадаємо, що в Україні працюють лінії швидкої психологічної допомоги.

0800100102 (10:00-20:00 щодня)

0800500225 або 116111

0800210160

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Нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство.

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