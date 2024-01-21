Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство

Сьогодні 08:22
просмотров

У Дніпрі в реанімацію до лікарів доставили 16-річну дівчину, яка намагалася вкоротити собі віку.

Новости Днепра про У Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела. 

Дівчину-підлітка знайшли у неї дома в ванній кімнаті. Вона була непритомна.

Стан підлітка оцінюється як важкий, попередній діагноз — отруєння хімічними речовинами. 

Правоохоронці будуть з’ясовувати усі обставини інциденту. 

Закликаємо вас приділяти увагу своїм близьким, особливо підліткам та людям із постійним депресивним станом.

Завжди можна звернутися до спеціалістів, щоб розв’язати проблему.

У Дніпрі є гаряча лінія психологічної допомоги Дніпропетровської ОДА (0800-505-085), телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб (767-18-41) і велика кількість кваліфікованих спеціалістів із психіатрії.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубствоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубствоРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на вулиці Підмогильного вибухнув автомобіль з людьми
Новини Дніпра
Вчора 21:51
У Дніпрі на вулиці Підмогильного вибухнув автомобіль з людьми

Сьогодні у Шевченківському районі міста вибухнув автомобіль.

Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та дронів
Новини Дніпра
Вчора 19:28
Сьогодні ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії та дронів

Ворог сьогодні знову тероризував Нікопольщину.

На Дніпропетровщині дві дівчинки провалилися під кригу
Новини Дніпра
Вчора 18:22
На Дніпропетровщині дві дівчинки провалилися під кригу

У селі Лозуватка Криворізького району дві дівчинки провалилися під кригу.

У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопця
Новини Дніпра
Вчора 17:41
У Кривому Розі 57-річний чоловік під час сварки вдарив ножем 22-річного хлопця

У місті Кривий Ріг 57-річний чоловік наніс потерпілому тілесні ушкодження, внаслідок яких останнього госпіталізували до…

Наверх