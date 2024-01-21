У Дніпрі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство

У Дніпрі в реанімацію до лікарів доставили 16-річну дівчину, яка намагалася вкоротити собі віку.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на власні джерела.

Дівчину-підлітка знайшли у неї дома в ванній кімнаті. Вона була непритомна.

Стан підлітка оцінюється як важкий, попередній діагноз — отруєння хімічними речовинами.

Правоохоронці будуть з’ясовувати усі обставини інциденту.

Закликаємо вас приділяти увагу своїм близьким, особливо підліткам та людям із постійним депресивним станом.

Завжди можна звернутися до спеціалістів, щоб розв’язати проблему.

У Дніпрі є гаряча лінія психологічної допомоги Дніпропетровської ОДА (0800-505-085), телефон довіри при Дніпровському міському центрі соціальних служб (767-18-41) і велика кількість кваліфікованих спеціалістів із психіатрії.

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