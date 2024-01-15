В Кривом Роге разразился скандал из-за песни певицы Анны Асти, которая во время войны получила гражданство РФ

В Кривом Роге разгорелся скандал из-за песен певицы, которая во время войны получила российское гражданство.

В баре Кривого Рога танцевали под песни певицы родом из Украины Анны Асти, недавно получившей российское гражданство. На это обратило внимание издание Свои. Сторисы из криворожского бара Room Centre, где раздается «Царица», запостили сами посетители.

Пользователи сети взбудоражили этот случай, ведь российскую музыку включать в публичных местах запрещено законом. Хотя Анна Асти недавно была украинкой, но уже получила российское гражданство и активно выступает в РФ, когда в ее родной стране война.

В баре говорят, что музыку Асти включали, но это был один случай. Песню поставил ди-джей по просьбе девушки, которая праздновала день рождения. В Room Centre извинились за это.

Это был единственный случай, и так получилось, что это пошло в сети. Администрация в моем лице решила сделать подарок человеку. Случилось как случилось. Приносим свои извинения. В принципе, такого больше не будет и не планируется, – сообщила администратор бара.

Напомним, ранее из-за Анны Асти в скандалы попадала скандальная блогерша из Днепра Анна Алхим. На своем «Корпоративе» она перепела одну из песен певицы на украинском. Это вызвало неоднозначную реакцию у общества.

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