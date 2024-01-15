У Кривому Розі спалахнув скандал через пісні співачки Анни Асті, яка під час війни отримала громадянство РФ

У Кривому Розі розгорівся скандал через пісні співачки, яка під час війни отримала російське громадянство.

У барі Кривого Рогу танцювали під пісні співачки родом з України Анни Асті, яка нещодавно отримала російське громадянство. На це звернуло увагу видання Свої. Сторіси з криворізького бару Room Centre, де лунає “Царица”, запостили самі відвідувачі.

Користувачі мережі збурив цей випадок, адже російську музику вмикати в публічних місцях заборонено законом. Хоча Анна Асті донедавна була українкою, але вже отримала російське громадянство та активно виступає в РФ, коли в її рідній країні війна.

У барі кажуть, що музику Асті вмикали, але це був поодинокий випадок. Пісню поставив ді-джей на прохання дівчини, яка святкувала день народження. У Room Centre перепросили за це.

Це був єдиний випадок, і так сталося, що це пішло в мережі. Адміністрація в моєму лиці вирішила зробити подарунок людині. Сталося, як сталося. Приносимо свої вибачення. В принципі такого більше не буде і не планується, – повідомила адміністраторка бару.

Нагадаємо, раніше через Анну Асті у скандали втрапляла скандальна блогерка із Дніпра Анна Алхім. На своєму “Корпоративі” вона переспівала одну із пісень співачки українською. Це викликало неоднозначну реакцію у спільноти.

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