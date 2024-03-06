В Кривом Роге работница районного совета вела прокремлевскую агитацию

Среди них — работница одного из районных советов, которая в свободное от работы время успевала продвигать деструктивный контент на личной странице в соцсети.
Она придерживалась пророссийской позиции и вела прокремлевскую агитацию в интернет-пространстве. В частности, женщина публиковала посты с одобрением оккупации украинских территорий и оправданием агрессии против Украины.
Пропагандистка сопровождала антиукраинские нарративы призывами поддерживать так называемую «спецоперацию РФ».
Также в Кривом Роге разоблачили работника предприятия пищевой промышленности, который поддерживал тесные связи с гражданами России через соцсети. В частности, он публиковал посты с поддержкой действий путинского режима и призывами к сотрудничеству с оккупационными властями. Среди прочего, мужчина публично отрицал военную агрессию России против Украины.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, которые они использовали в противоправной деятельности. Против прокремлевских агитаторов возбудили уголовные дела.
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