У Кривому Розі працівниця районної ради вела прокремлівську агітацію

СБУ у Кривому Розі викрила на колабораційній діяльності двох російських прихильників.

Серед них – працівниця однієї з районних рад, яка у вільний від роботи час встигала просувати деструктивний контент на особистій сторінці у соцмережі.

Вона дотримувалась проросійської позиції і вела прокремлівську агітацію в інтернет-просторі. Зокрема, жінка публікувала пости зі схваленням окупації українських територій та виправдовуванням агресії проти України.

Пропагандистка супроводжувала антиукраїнські наративи закликами підтримувати так звану “спецоперацію РФ”.

Також у Кривому Розі викрили працівника підприємства харчової промисловості, який підтримував тісні зв’язки з громадянами рф через соцмережі. Зокрема, він публікував пости з підтримкою дій путінського режиму і закликами до співпраці з окупаційною владою. Серед іншого, чоловік публічно заперечував військову агресію рф проти України.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Проти прокремлівських агітаторів відкрили кримінальні справи.

Читайте також:

Українська

Автор: