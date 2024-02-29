В Каменском массово отравили десятки собак: зоозащитники бьют тревогу

Об этом сообщили в Каменском приюте для животных Каменского городского совета.
Более 10 собак отравили в микрорайоне Днепрострой. Тела мертвых животных обнаружили бездомные. Трупы лежали в контейнерах для мусора или прямо посреди улиц.
Яд, которым кормят животных, чрезвычайно токсичен, поэтому собаки умирают долго, медленно и в муках.
У нас в городе завелся настоящий живодер! Призываем жителей Днепростроя, у которых есть камеры внешнего наблюдения пересмотреть записи с них за ночь с 27.02.24. Мы ищем доказательства полиции! – говорится в сообщении.
Зоозащитники призывают людей сообщать в полицию о подозрительных лицах, разбрасывающих пищу для животных, особенно если раньше они таким не занимались, а внезапная любовь к животным для них не характерна.
Параллельно сообщите факт сотрудникам приюта 0 (63) 631 28 79 или волонтеру Виктории 0 (68) 630 08 16
Кроме этого, жителей Каменского призывают собирать разбросанные куски мяса, колбасы и тому подобное, чтобы утилизировать. Не исключено, что пищу разбрасывают догхантеры.
Владельцев собак и опекунов призывают иметь под рукой витамин В6 – он может спасти жизнь, если вовремя ввести внутримышечно из расчета 10 мл на 10 килограммов веса. После этого необходимо обратиться к ветеринарам.
Напомним, это уже не в первый раз, когда животных целенаправленно пытаются убить. Ранее в Кривом Роге подожгли собачьи домики. Спасти удалось только одного пса. Его вытащил из огня военный.
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