В ГУР рассказали, что ВСУ проводят операции на территории россии

Вооруженные силы Украины проводят операции на территории россии с использованием различных средств.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий.

По его словам, эти операции очень сложные и требуют серьезной подготовки, поскольку российские военные объекты хорошо охраняются.

Наши цели — строго военные объекты российских вооруженных сил, из которых осуществляются удары по Украине, в том числе логистические центры, командные пункты или гарнизоны с большим количеством солдат, — подчеркнул Скибицкий.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 5 декабря на авиабазе в Энгельсе Саратовской области рф прогремели взрывы.

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