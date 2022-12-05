“Земля кругла”: в ОП прокоментували вибухи на російських авіабазах під Саратовом та Рязанню

РосЗМІ писали, що безпілотники атакували аеродром і були пошкоджені два російські бомбардувальники Ту-95. Також був вибух на авіабазі під Рязанню. Варто зазначити, що на цій авіабазі також базувалися Ту-95.
В Офісі президента прокоментували ці вибухи. Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк написав, що влада рф мала б знати, що якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших держав, то невідомі літальні об’єкти колись повернуться у місця вильоту.
Шкода, що в Кремлі не вивчали астрономію, віддаючи перевагу придворним астрологам. Тоді б вони знали: якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно невідомі літальні об’єкти повернуться до місця вильоту, – зазначив Подоляк.
Та додав, що “земля кругла”:
Земля кругла. Це ще відкрив Галілей.
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