У ГУР розповіли, що ЗСУ проводять операції на території росії

Збройні сили України проводять операції на території росії з використанням різних засобів.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.

За його словами, ці операції дуже складні і вимагають серйозної підготовки, оскільки російські військові об’єкти добре охороняються.

Наші цілі суворо військові: об’єкти російських збройних сил, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів, – підкреслив Скібіцький.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 5 грудня на авіабазі в Енгельсі Саратовської області рф трапилися вибухи.

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