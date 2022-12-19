У ГУР розповіли, що ЗСУ проводять операції на території росії

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький.
За його словами, ці операції дуже складні і вимагають серйозної підготовки, оскільки російські військові об’єкти добре охороняються.
Наші цілі суворо військові: об’єкти російських збройних сил, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів, – підкреслив Скібіцький.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у ніч на 5 грудня на авіабазі в Енгельсі Саратовської області рф трапилися вибухи.
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