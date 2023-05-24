В Гумдепе Днепра назвали важные даты для школьников и выпускников

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В телеграмм-канале ГумДепа Днепра опубликовали календарь с важными событиями для школьников и выпускников Днепра.

Так, последний день обучения в этом году – 2 июня, поэтому 3 июня начинаются летние каникулы для учащихся 1-10 классов.

11-классники получат свидетельство о полном общем среднем образовании до 30 июня, а 9-классники — свидетельство о базовом общем среднем образовании в середине июня. Учащиеся начальных классов также получат соответствующие документы.

А вот последний звонок рекомендуется произвести онлайн. Церемонии вручения аттестатов должны быть безопасными. Руководителям школ рекомендуют составить график для небольших групп выпускников. Можно рассмотреть альтернативные места с укрытием, если в школе нет таких помещений. Руководителям будут предоставлены дополнительные разъяснения и рекомендации.

НМТ-2023 для выпускников

11-классников также ждет НМТ. Напоминаем важные даты:

5 – 23 июня – основная сессия;

11 – 24 июля – дополнительная сессия

5 – 12 июня – дополнительный период для регистрации лиц, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации;

до 28 июня – размещение результатов основной сессии НМТ;

до 29 июля – размещение результатов дополнительной сессии НМТ

Кроме этого, мы публиковали основные даты вступительной кампании в 2023 году.

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