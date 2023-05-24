В Гумдепе Днепра назвали важные даты для школьников и выпускников

В телеграмм-канале ГумДепа Днепра опубликовали календарь с важными событиями для школьников и выпускников Днепра.
Так, последний день обучения в этом году – 2 июня, поэтому 3 июня начинаются летние каникулы для учащихся 1-10 классов.
11-классники получат свидетельство о полном общем среднем образовании до 30 июня, а 9-классники — свидетельство о базовом общем среднем образовании в середине июня. Учащиеся начальных классов также получат соответствующие документы.
А вот последний звонок рекомендуется произвести онлайн. Церемонии вручения аттестатов должны быть безопасными. Руководителям школ рекомендуют составить график для небольших групп выпускников. Можно рассмотреть альтернативные места с укрытием, если в школе нет таких помещений. Руководителям будут предоставлены дополнительные разъяснения и рекомендации.
11-классников также ждет НМТ. Напоминаем важные даты:
Кроме этого, мы публиковали основные даты вступительной кампании в 2023 году.
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