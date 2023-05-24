У Гумдепі Дніпра назвали важливі дати для школярів та випускників

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У телеграм-каналі ГумДепу Дніпра опублікували календар з важливими подіями для школярів та випускників Дніпра.

Так, останній день навчання в цьому році – 2 червня, тому 3 червня розпочинаються літні канікули для учнів 1-10 класів.

11-класники отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту до 30 червня, а 9-класники – свідоцтво про базову загальну середню освіту в середині червня. Учні початкових класів також отримають відповідні документи.

А ось останній дзвоник рекомендується провести онлайн. Церемонії вручення атестатів мають бути безпечними. Керівникам шкіл рекомендують скласти графік для невеликих груп випускників. Можна розглянути альтернативні місця з укриттям, якщо у школі немає таких приміщень. Керівникам будуть надані додаткові роз’яснення та рекомендації.

НМТ-2023 для випускників

На 11-класників також чекає НМТ. Нагадуємо важливі дати:

5 – 23 червня – основна сесія;

11 – 24 липня – додаткова сесія

5 – 12 червня – додатковий період для реєстрації осіб, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;

до 28 червня – розміщення результатів основної сесії НМТ;

до 29 липня – розміщення результатів додаткової сесії НМТ

Крім цього, ми публікували основні дати вступної кампанії у 2023 році.

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