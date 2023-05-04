Абітурієнтам Дніпра на замітку: важливі дати НМТ та вступної кампанії у 2023 році
Абітурієнтам Дніпра на замітку: важливі дати НМТ та вступної кампанії у 2023 році
Сьогодні 15:14
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3 травня закінчилася реєстрація на основну сесію НМТ.
Учора закінчилася реєстрація на НМТ, яке проводитимуть цього року. За даними ГумДепу, у Дніпрі підготували 12 закладів освіти, де випускники складатимуть екзамени. Усі школи обладнані Старлінками та генераторами, на той випадок, якщо світло або зв’язок пропадуть. Одночасно писати НМТ зможуть 420 абітурієнтів.
У ГумДепі нагадали важливі дати наступних етапів НМТ:
5 – 23 червня – основна сесія;
11 – 24 липня – додаткова сесія;
до 7 травня – можливо внести зміни щодо проведення тестування (вибрати інший предмет додаткового блоку або змінити місце складання НМТ – в Україні або за кордоном);
5 – 12 червня – додатковий період для реєстрації осіб, які не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;
до 28 червня – розміщення результатів основної сесії НМТ;
до 29 липня – розміщення результатів додаткової сесії НМТ
Нагадаємо, раніше ми підготували рейтинг вишів Дніпра та перелік спеціальностей, які в них можна отримати.
Важливі дати вступної кампанії 2023 року
Реєстрація електронних кабінетів та завантаження документів – 1 липня;
Початок прийому заяв – 19 липня;
Закінчення реєстрації заяв вступників о 18.00 31 липня;
Творчі конкурси та співбесіди: для вступу на бюджет – з 3 липня до 18.00 10 липня; для вступу на контракт – з 3 липня до 18.00 25 липня. У деяких випадках вони можуть тривати до кінця липня, але треба уточнювати у вашому ВНЗ;
Оприлюднення рейтингових списків – не пізніше 5 серпня;
Бюджетники повинні подати документи до 18:00 08 серпня.
Зарахування на навчання бюджетників – до 10 серпня;
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