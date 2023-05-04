Абитуриентам Днепра на заметку: важные даты НМТ и вступительной кампании в 2023 году

3 мая завершилась регистрация на основную сессию НМТ.

Вчера завершилась регистрация на НМТ, которое будут проводить в этом году. По данным ГумДепа, в Днепре подготовили 12 учебных заведений, где выпускники будут сдавать экзамены. Все школы оборудованы Старлинками и генераторами, на тот случай, если свет или связь пропадут. Одновременно писать НМТ смогут 420 абитуриентов.

В ГумДепе напомнили важные даты следующих этапов НМТ:

5 – 23 июня – основная сессия;

11 – 24 июля – дополнительная сессия;

до 7 мая – возможно внести изменения по проведению тестирования (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить место здачи НМТ – в Украине или за границей);

5 – 12 июня – дополнительный период для регистрации лиц, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации;

до 28 июня – размещение результатов основной сессии НМТ;

до 29 июля – размещение результатов дополнительной сессии НМТ

Напомним, ранее мы подготовили рейтинг вузов Днепра и список специальностей, которые в них можно получить.

Важные даты вступительной кампании 2023 года

Регистрация электронных кабинетов и загрузка документов – 1 июля;

Начало приема заявлений – 19 июля;

Окончание регистрации заявлений поступающих в 18:00 31 июля;

Творческие конкурсы и собеседования: для поступления в бюджет – с 3 июля по 18.00 10 июля; для вступления на контракт – с 3 июля по 18.00 25 июля. В некоторых случаях они могут продолжаться до конца июля, но нужно уточнять в вашем вузе;

Обнародование рейтинговых списков – не позднее 5 августа;

Бюджетники должны подать документы до 18:00 08 августа.

Зачисление на обучение бюджетников – до 10 августа;

Прием на контракт продлится до 30 августа.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: