Абитуриентам Днепра на заметку: важные даты НМТ и вступительной кампании в 2023 году

Вчера завершилась регистрация на НМТ, которое будут проводить в этом году. По данным ГумДепа, в Днепре подготовили 12 учебных заведений, где выпускники будут сдавать экзамены. Все школы оборудованы Старлинками и генераторами, на тот случай, если свет или связь пропадут. Одновременно писать НМТ смогут 420 абитуриентов.
В ГумДепе напомнили важные даты следующих этапов НМТ:
Напомним, ранее мы подготовили рейтинг вузов Днепра и список специальностей, которые в них можно получить.
Важные даты вступительной кампании 2023 года
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