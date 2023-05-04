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  • Абитуриентам Днепра на заметку: важные даты НМТ и вступительной кампании в 2023 году

Абитуриентам Днепра на заметку: важные даты НМТ и вступительной кампании в 2023 году

Сегодня 15:14
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3 мая завершилась регистрация на основную сессию НМТ.

Новости Днепра про Абитуриентам Днепра на заметку: важные даты НМТ и вступительной кампании в 2023 году

Вчера завершилась регистрация на НМТ, которое будут проводить в этом году. По данным ГумДепа, в Днепре подготовили 12 учебных заведений, где выпускники будут сдавать экзамены. Все школы оборудованы Старлинками и генераторами, на тот случай, если свет или связь пропадут. Одновременно писать НМТ смогут 420 абитуриентов.

В ГумДепе напомнили важные даты следующих этапов НМТ:

  • 5 – 23 июня – основная сессия;
  • 11 – 24 июля – дополнительная сессия;
  • до 7 мая – возможно внести изменения по проведению тестирования (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить место здачи НМТ – в Украине или за границей);
  • 5 – 12 июня – дополнительный период для регистрации лиц, которые не смогли по уважительным причинам зарегистрироваться для прохождения НМТ во время основного периода регистрации;
  • до 28 июня – размещение результатов основной сессии НМТ;
  • до 29 июля – размещение результатов дополнительной сессии НМТ

Напомним, ранее мы подготовили рейтинг вузов Днепра и список специальностей, которые в них можно получить.

Важные даты вступительной кампании 2023 года

  • Регистрация электронных кабинетов и загрузка документов – 1 июля;
  • Начало приема заявлений – 19 июля;
  • Окончание регистрации заявлений поступающих в 18:00 31 июля;
  • Творческие конкурсы и собеседования: для поступления в бюджет – с 3 июля по 18.00 10 июля; для вступления на контракт – с 3 июля по 18.00 25 июля. В некоторых случаях они могут продолжаться до конца июля, но нужно уточнять в вашем вузе;
  • Обнародование рейтинговых списков – не позднее 5 августа;
  • Бюджетники должны подать документы до 18:00 08 августа.
  • Зачисление на обучение бюджетников – до 10 августа;
  • Прием на контракт продлится до 30 августа.

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Новости Днепра про Абитуриентам Днепра на заметку: важные даты НМТ и вступительной кампании в 2023 годуУкраїнська Новости Днепра про Абитуриентам Днепра на заметку: важные даты НМТ и вступительной кампании в 2023 годуРусский

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