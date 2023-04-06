Рейтинг вишів Дніпра та перелік спеціальностей, які в них можна отримати

У Дніпрі стартувала реєстрація на НМТ за результатами якого майбутні абітурієнти зможуть вступити до вишу. Але в який саме – багато хто ще не вибрав. Влітку 2022 року в Україні було опубліковано рейтинг «ТОП-200 найкращих вишів країни». При його складанні враховувалися сучасні тенденції освіти, пріоритетність євроінтеграційних процесів у вишах. Оцінювалися показники діяльності університетів, їх науково-дослідні здобутки та інше.

До рейтингу потрапило 10 вишів, які знаходяться Дніпрі. Журналісти dnepr.info розібралися, що це за навчальні заклади та які спеціальності в них можна отримати.

ДНУ ім. О. Гончара

Найвище місце зайняв Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Він опинився на 10-му рядку рейтингу. Виш було засновано у 1918 році. 2020 року отримав статус національного. Нині у ньому 15 факультетів, серед яких можуть обрати собі спеціальність як любителі математики, так і гуманітарії – загалом у ДНУ можна освоїти понад 100 професій.

Тут готують майбутніх фахівців із проектування ракето-космічної техніки, програмістів, економістів, біологів, географів, істориків, археологів, політологів, юристів, філософів, математиків, фізиків, працівників біржі та торгівлі, тих, хто займається кібербезпекою та маркетингом, журналістів, психологів, соціологів, дизайнерів, водних інженерів, екологів, філологів, у тому числі викладають китайську, турецьку та японські мови.

НТУ «Дніпровська політехніка»

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» посів у рейтингу 14 місце. Це найстаріший виш Дніпра, заснований 1899 року. В університеті працює 9 факультетів, а навчатись можна на 27 кафедрах. Статус національного він отримав у 1997 році. Крім «стандартних» професій економіста, менеджера торгівлі, знавця права, політології та програміста тут готують фахівців з геодезії, біології, інформаційних систем, археології, метрології, нафтогазової інженерії, громадського управління та галузевого машинобудування, екології, маркетингу, фінансів і навіть філології. Є також факультети «Радіотехніки та зв’язку», «Будівництва та архітектури», «Транспорта та транспортної інфраструктури», «Розробка корисних копалин», де викладають гірничу справу та переробку корисних копалин.

УДХТУ

На 31 місці у рейтингу опинився Український державний хіміко-технологічний університет. Заснований у 1930 році, статус державного отримав у 1993 році. Це єдиний в Україні заклад хімічного профілю. Тут готують фахівців хіміко-технологічного, фармацевтичного, харчового, біохімічного, економічного, машинобудівного та комп’ютерного напрямів – лише 18 спеціальностей, серед яких є навіть «Атомна енергетика». Також у цьому вузі Дніпра можна опанувати такі спеціальності, як: психологія, економіка, журналістика, банківська справа та фінанси, філологія, дизайн, культурологія.

ПДАБА

На 58 місці у рейтингу вишів опинилася Придніпровська державна академія будівництва та архітектури. В академії працює 5 факультетів: архітектурний, інформаційних технологій та механічної інженерії, будівельний, цивільної інженерії та екології, економічний. Тут можна отримати як «традиційні» для багатьох вишів Дніпра спеціальності економіста, фінансиста, бухгалтера, маркетолога, програміста, так і освоїти архітектуру та мостобудування, галузеве машинобудування, геодезію, будівництво та цивільну інженерію.

ДДМУ

На 64-му місці рейтингу Дніпровський державний медичний університет – це 5 факультетів та понад 50 кафедр, де студенти можуть вивчити всю медичну справу – від акушерства до фармакології та хірургії.

УДУНТ

У 2021 році в Дніпрі об’єднали два виші – Дніпровський національний університет залізничного транспорту та Національну металургійну академію, створивши замість них Український державний університет науки та технологій. І тепер тут 5 факультетів та 29 кафедр, де можна здобути освіту у сфері філології, оподаткування, фінансів, екології, економіки, металургії, кібербезпеки, прикладної механіки, автомобільного та залізничного транспорту, комп’ютерних наук.

Альфред Нобель

98 місце у рейтингу займає приватний вищий навчальний заклад у Дніпрі – Університет ім. Альфреда Нобеля. Він був заснований у 1993 році. Тут готують економістів, фінансистів, філологів-перекладачів, правознавців, психологів, політологів, експертів у сфері туризму, маркетингу та соціальної роботи.

УМСФ

Університет митної справи та фінансів утворився внаслідок злиття Академії митної служби України та Дніпропетровської державної фінансової академії у 2014 році. До цього це були два різні виші у Дніпрі. У навчальному закладі можна освоїти митну справу, дизайн, історію та археологію, фітнес-інструктора, інструктора з військово-морської підготовки, економіста, філолога, психолога, політолога, журналіста, право – міжнародне та звичайне, маркетинг, комп’ютерні науки та кібербезпеку. Крім цього, тут готують фахівців з туризму, готельно-ресторанної справи, соціального забезпечення, громадського управління та адміністрування. У рейтингу навчальних закладів цей виш Дніпра займає 128 рядок.

ДДАЕУ

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, крім економістів, фінансистів, маркетологів, готує селекціонерів, агрономів, ветеринарів, технологів виробництва та переробки продукції тваринництва. Він опинився на 135 місці серед ТОП-200 вишів України.

ДГУВС

129 рядок займає Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Тут готують поліцейських, юристів, слідчих, нотаріусів, суддів, адвокатів.

Цей рейтинг був розроблений Центром міжнародних проектів Євроосвіта у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Такі «порівняння» вишів вони проводили вже 16 разів поспіль.

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