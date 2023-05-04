Уся гнила: мешканці Дніпра скаржаться на неякісну картоплю в АТБ - Днепр Инфо
Уся гнила: мешканці Дніпра скаржаться на неякісну картоплю в АТБ
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Сегодня 11:40

Дніпряни скаржаться на неякісну картоплю.

Новости Днепра про Уся гнила: мешканці Дніпра скаржаться на неякісну картоплю в АТБ

В одному із дніпровських АТБ продають майже гнилу картоплю. За словами покупців, вони придбали кілограм бульби в супермаркеті, що на Запорізькому шосе, 30. 

Дніпрянка стверджує, що зовні картопля виглядала добре. Уже вдома, коли жінка почала її чистити, то виявилося, що бульба ледь не повністю гнила. 

Інші покупці кажуть, що дивуватися не варто, минулорічна картопля вже “віджила своє”, тому треба брати молоду. Або ж в супермаркеті не дотримувалися правил зберігання, тому бульба почала псуватися. 

Деякі покупці зазначають, що їм теж потрапляла неякісна картопля. Ба більше, з 2-х кілограмів, вони змогли зварити тільки декілька штучок. 

Новости Днепра про Уся гнила: мешканці Дніпра скаржаться на неякісну картоплю в АТБ

Зауважимо, що кілограм картоплі в АТБ наразі коштує близько 8 гривень. Хоча ціна доволі “демократична”, але покупці все одно залишаються незадоволеними.

Новости Днепра про Уся гнила: мешканці Дніпра скаржаться на неякісну картоплю в АТБ

Нагадаємо, вчора в “Мост-Сіті” на відвідувачів супермаркету посилалася штукатурка. 

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Новости Днепра про Уся гнила: мешканці Дніпра скаржаться на неякісну картоплю в АТБУкраїнська

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