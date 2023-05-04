Уся гнила: мешканці Дніпра скаржаться на неякісну картоплю в АТБ

Дніпряни скаржаться на неякісну картоплю.

В одному із дніпровських АТБ продають майже гнилу картоплю. За словами покупців, вони придбали кілограм бульби в супермаркеті, що на Запорізькому шосе, 30.

Дніпрянка стверджує, що зовні картопля виглядала добре. Уже вдома, коли жінка почала її чистити, то виявилося, що бульба ледь не повністю гнила.

Інші покупці кажуть, що дивуватися не варто, минулорічна картопля вже “віджила своє”, тому треба брати молоду. Або ж в супермаркеті не дотримувалися правил зберігання, тому бульба почала псуватися.

Деякі покупці зазначають, що їм теж потрапляла неякісна картопля. Ба більше, з 2-х кілограмів, вони змогли зварити тільки декілька штучок.

Зауважимо, що кілограм картоплі в АТБ наразі коштує близько 8 гривень. Хоча ціна доволі “демократична”, але покупці все одно залишаються незадоволеними.

Нагадаємо, вчора в “Мост-Сіті” на відвідувачів супермаркету посилалася штукатурка.

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