В днепровских АТБ продают продукты из россии: что именно

На 9 месяце войны России против Украины, к сожалению, все еще случаются следы неполного отделения от страны-агрессора.
Так, в одном из магазинов сети АТБ в Днепре горожане увидели пиво, которое фасуют в России, в городе Уфа.
Импортером и организацией, упаковывающей напиток, является ООО «Оазис», зарегистрированное в республике Башкортостан, россия.Елизавета Бельмас
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