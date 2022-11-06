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В днепровских АТБ продают продукты из россии: что именно

Сегодня 13:01
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В Днепре в одном из магазинов сети АТБ увидели неприятную находку.

На 9 месяце войны России против Украины, к сожалению, все еще случаются следы неполного отделения от страны-агрессора.

Так, в одном из магазинов сети АТБ в Днепре горожане увидели пиво, которое фасуют в России, в городе Уфа.

Импортером и организацией, упаковывающей напиток, является ООО «Оазис», зарегистрированное в республике Башкортостан, россия.

Новости Днепра про В днепровских АТБ продают продукты из россии: что именно

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