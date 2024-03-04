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«Кроме трески еще и черви»: жители Днепра жалуются на консервы из АТБ

Сегодня 19:27
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Жители Днепра приобрели рыбную консерву с червями.

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В супермакете АТБ по адресу Звездный бульвар, 3 днепряне приобрели консерву с «сюрпризом».

У АТБ по Звездному бульвару было «удовольствие» приобрести печень трески от ТМ «de luxe». В банке кроме печени были черви, – пишет днепрянка в сообществе «Черный список».

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Содержимое баночки неприятно шокировало. На фото, которое добавила в сообщение покупательница видно, что вперемешку с печенью трески лежат черви.

Консерва с сюрпризом обошлась женщине в 127 гривен за 202 грамма. Страна производитель рыбы – Исландия.

Обращалась ли женщина с претензиями в магазин – не отмечается.

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Заметим, что торговая марка «DeLuxe Foods&Goods Selected» это собственная марка АТБ. В отличие от «Своей линии», под этим брендом продают преимущественно продукты, производимые за рубежом по заказу супермаркета.

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