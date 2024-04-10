Декларации депутатов ВР от Днепра и области: авто в аренду и право пользования на квартиры в Испании

В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.

Журналисты dnepr.info изучили декларации нардепов от Днепра и Днепропетровской области.

Всего в Раде от Днепропетровщины откомандировано 17 депутатов. Мы решили посмотреть декларации их всех. Для удобства мы будем разглашать информацию о том, что есть в декларациях у депутатов частями. Сегодня представляем вторую часть. Первую можно прочесть здесь.

Ездит на чужих авто

По своему месту работы депутат Анна Личман получила 670 тыс. грн зарплаты. Наличными она хранит 64,3 тыс долл и 44 тыс грн, на банковском счету у народной избранницы 117 и 8,5 тыс грн.

Она пользуется двумя автомобилями – легковой Suzuki Ignis 2020 года выпуска, другой – Ford Ranger 2014 года выпуска, но они принадлежат другим людям. Пользоваться этими авто депутатка начала с 2022 года. Имеет в собственности квартиру в Днепре на 76,6 кв м. Приобрела она ее еще в 2013 году.

До избрания депутатом Анна Личман была директором Благотворительной организации Всеукраинский благотворительный фонд «АТБ». Избиралась от избирательного округа №30 с центром в Камчежанском.

Владельцы квартир

Депутат Сергей Демченко за год работы депутатом заработал 480,1 тыс грн. В наличных он хранит 15 тыс евро, на банковском счету у него 418 дол. Жена в наличных деньгах сохраняет гораздо больше – 151 тыс евро, а на банковском счету у нее 66 грн, 336 евро. Сам депутат на счету в банке хранит 1,1 тыс. грн.

Совместно с женой владеет земельным участком в 1085 кв м, это право он приобрел еще в 2018 году. В то время участок в поселке Опытное оценивался в 16,1 тыс. грн, а также жилым домом на 512 кв. м, стоимостью 1 мл. грн. Несколько ранее, в 2016 году вместе с женой приобрели квартиру на 154,8 кв м за 8 млн грн в Киеве. У депутата есть еще одна квартира в Киеве, приобретенная в 2018 году за 1 млн грн, а его жена в том же году купила земельный участок в Киевской области за 20 тыс грн.

Жена депутата имеет право собственности на пользование квартирой в Испании – она приобрела его в апреле 2022 года. Квартира довольно большая – на 117 кв м.

Также депутат задекларировал часы A.Lange & Sohne. Как отмечено в декларации: «право на имущество приобретено до представления первой декларации в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции». Его стоимость неизвестна.

В собственности Демченко есть автомобиль Mercedes GLE 250 2017 выпуска, тогда же он и был приобретен будущим депутатом за 1,7 млн грн. А его жена также в 2017 году приобрела автомобиль Smart For4 купленный за 579 тыс грн.

До избрания в ВР являлся предпринимателем и адвокатом. Избирался от избирательного округа №29 – часть АНД-района города Днепра, Днепровский и Петриковский районы области.

Актер «95 квартала»

Депутат Юрий Корявченков за прошлый год заработал 630,8 тыс грн. Его жена получала стипендию в Одесском Национальном политехническом университете и заработала таким образом 58,5 тыс грн. Также она задекларировала доход в 3,4 млн грн. от предпринимательской деятельности.

Еще 11,8 тыс. грн женщина получила в качестве процентов по депозитам и 64,4, 54,1 и 26,5 тыс грн страховых выплат плюс к ним еще 2,7 млн. грн. доходов от отчуждения недвижимого имущества. В наличных деньгах депутат хранит 80 тыс долл, а его жена – 65 тыс евро.

На банковских счетах жены депутата размещены разные суммы, это и 54,4, 136,9 тыс грн и еще на одном – 104 грн. Еще есть валютные счета на 99,5 тыс евро. У самого депутата также несколько депозитов, на самом большом из них хранится 31,6 тыс. грн.

За последние три года супруга депутата купила квартиру в Киеве площадью 136 кв м за 3,3 млн грн и паркоместо за 137 тыс грн, которым пользуется ее муж. В июне 2022 года она и дети депутата получили право пользования на квартиру в Испании. Ее стоимость неизвестна.

Депутат задекларировал часы Breitling, которыми они пользуются еще с 2010 года и которые в то время стоили 150 тыс грн. В собственности жены также находится автомобиль Toyota land Cruiser 2013 года выпуска, который был приобретен в том же году за 488 тыс грн. И еще один аналогичный автомобиль 2020 года выпуска, на который имеет право пользования сам депутат. Стоимость машины — 2 млн грн.

До того как получил должность депутата, был не только актером Студии «95 квартал», но и административным директором общества. Избирался по избирательному округу №33 – город Кривой Рог.

Кума депутата

Депутат Елена Криворучкина задекларировала 704 тыс грн. зарплаты, которую она получила в Верховной Раде и 80,9 тыс грн. зарплаты, полученной по совместительству за работу в «Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана». В наличных она держит 11,3 тыс евро, 5,2 тыс дол. Банковских счетов у нее несколько. На одном из них находится 42,2 тыс грн, 9,7 тыс грн и 308 тыс грн.

Она является владельцем автомобиля Renault Logan 2012 года выпуска и имеет право пользования автомобилем Volkswagen Touareg 2020 года выпуска. Машина оформлена на Криворучкину Елизавету Борисовну. В декларации указано, что авто стоило 2,4 млн. грн. Пользуется им депутат с 2021 года.

В 2021 году она приобрела квартиру в Киеве за 3,4 млн грн общей площадью 99,8 кв. м.

По совместительству, Елена Криворучкина оказалась кумой депутата Юрия Корявченкова.

Избиралась в ВР в избирательном округе №32 – это Долгинцевский район, часть Саксаганского района города Кривой Рог. На время выборов была доцентом кафедры экономики и предпринимательства «Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана».

Депутат-пенсионер

Депутат Владимир Захарченко по основному месту работы получил 645,1 тыс грн зарплаты. Еще он задекларировал 87,9 тыс грн пенсии. Его жена занимается предпринимательской деятельностью и за год смогла таким образом заработать 261 тыс грн. В наличности депутат хранит 40 тыс долл, и 100 тыс грн, а его жена – 16 тыс долл и 80 тыс грн. На банковских счетах Захарченко размещено 283,6 тыс грн – на одном – и 43 тыс грн на другом. Его жена держит на депозите 269 тыс грн.

У депутата несколько автомобилей. ВАЗ 1102 и ВАЗ 2109 были приобретены им более 20 лет назад, а вот Nissan Rogue 2018 был приобретен в 2020 году за 567 тыс грн. Также он имеет право пользования на автомобиль сына – это Mazda СХ-9 2019 года, которая была приобретена в марте 2023 года, но цена ее в декларации не указана. Примерная цена такого авто может составлять около 2 млн грн на рынке.

До того, как попасть в ВР, он был начальником криминальной полиции Терновского района Кривого Рога.

Был избран народным депутатом в избирательном округе №31 – Покровский район, часть Терновского района Кривого Рога и ряда поселков города.

Арендатор авто

Народный избранник Дмитрий Черный получил 644,4 тыс грн. зарплаты за прошлый год. В наличных он хранит 325 тыс грн, 22 тыс долл и 19,5 тыс евро. На банковских счетах у депутата 43,2 тыс. грн. С 2022 года ездит на автомобиле Volkswagen Golf 2018 года, заявленная стоимость его составляет 400 тыс грн. Но машину он только арен дует.

Народным депутатом был избран на избирательном округе №34 — это Вольногорск, Желтые Воды, Верхнеднепровский, Пчетихатский и Царичанский районы.

До выборов был директором ЧП «Общественная журналистика». Является членом Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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