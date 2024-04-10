Декларації депутатів ВР від Дніпра та області: авто в оренду та право користування на квартири в Іспанії

В цьому році народні депутати знову подають декларацію про доходи. У Верховній Раді нашу область представляє майже два десятки депутатів. Всі вони подали свої декларації.

Журналісти dnepr.info вивчили декларації нардепів від Дніпра та Дніпропетровської області.

Всього у Раді від Дніпропетровщини «відкомандировано» 17 депутатів. Ми вирішили продивитись декларації їх усіх. Для зручності ми будемо видавати інформацію про те, що є в деклараціях у депутатів частинами. Сьогодні представляємо другу частину. Першу можна прочитати тут.

Їздить на чужих авто

За своїм місцем роботи Ганна Лічман отримала 670 тис грн зарплати. Готівкою вона зберігає 64,3 тис дол та 44 тис грн, на банківському рахунку в народної обраниці 117 та 8,5 тис грн.

Вона користується двома автівками – легковою Suzuki Ignis 2020 року випуску, інший – Ford Ranger 2014 року випуску, але вони належать іншим людям. Користуватись цими авто депутатка почала з 2022 року. Має у власності квартиру у Дніпрі на 76,6 кв м. Отримала вона її ще у 2013 році.

До обрання депутатом Ганна Лічман була директором Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «АТБ».

Обиралась від виборчого округу №30 з ценром в Камꞌянському.

Власники квартир

Депутат Сергій Демченко за рік роботи депутатом заробив 480,1 тис грн. У готівці він зберігає 15 тис євро, на банківському рахунку у нього 418 дол. Дружина у готівці зберігає значно більше – 151 тис євро, а на банківському рахунку в неї 66 грн, 336 євро. У депутата коштів у банках України зберігається 1,1 тис грн.

Спільно з дружиною володіє земельною ділянкою у 1085 кв м, це право він набув ще у 2018 році. На той час ділянка у селищі Дослідне оцінювалась у 16,1 тис грн, а також житловим будинком на 512 кв м, вартістю 1 млн грн. Трохи раніше, у 2016 році разом з дружиною придбали квартиру на 154,8 кв м за 8 млн грн. у Києві. У спільній власності депутата є ще одна квартира у Києві, придбана у 2018 році за 1 млн грн, а його дружина у тому ж році купила земельну ділянку у Київській області за 20 тис грн.

Дружина депутата має право власності на користування квартирою в Іспанії – вона набула його у квітні 2022 року. Квартира доволі велика – на 117 кв м.

Також депутат задекларував годинник A.Lange & Sohne. Як зазначено в декларації: «право на майно набуто до подання першої декларації відповідно до Закону «Про запобігання корупції». Його вартість невідома.

У власності Демченка є автомобіль Mercedes GLE 250 2017 року випуску, тоді ж він і був придбаний майбутнім депутатом за 1,7 млн грн. А його дружина також у 2017 році придбала авто Smart For4 куплений за 579 тис грн.

До обрання у ВР був підприємцем та адвокатом. Обирався від виборчого округу №29 – це частина АНД-району міста Дніпра, Дніпровський та Петриківський райони області.

Актор 95 кварталу

Депутат Юрій Корявченков за минулий рік заробив 630,8 тис грн. Його дружина отримувала стипендію у Одеському Національному політехнічному університеті та заробила таким чином 58,5 тис грн. Також вона задекларувала дохід у 3,4 млн грн від підприємницької діяльності. Ще 11,8 тис грн жінка отримала у якості відсотків з депозитів та 64,4, 54,1 та 26,5 тис грн страхових виплат та ще 2,7 млн грн доходів від відчуження нерухомого майна. У готівці депутат зберігає 80 тис дол, а його дружина – 65 тис євро. На банківських рахунках дружини депутата розміщені різні суми, це і 54,4, 136,9 тис грн та ще на одному – 104 грн. Ще є валютні рахунки на 99,5 тис євро. У самого депутата також декілька депозитів, на найбільшому з них зберігається 31,6 тис грн.

За останні три роки дружина депутата купила квартиру у Києві площею 136 кв м за 3,3 млн грн та паркомісце за 137 тис грн, яким користується її чоловік. У червні 2022 року вона та діти депутата отримали право користування на квартиру в Іспанії. ЇЇ вартість невідома.

Депутат задекларував годинник Breitling, яким він користується ще з 2010 року і який на той час коштував 150 тис грн. У власності дружини також знаходиться автомобіль Toyota land Cruiser 2013 року випуску, щ обув придбанний у тому ж році за 488 тис грн. І ще одне аналогічне авто 2020 року випуску, на яке має право користування сам депутат. Вартість машини 2 млн грн.

До того як був обраний на посаду депутата Корявченков був не тільки актором Студії «95 квартал», а й адміністративним директором товариства. Обирався по виборчому округу №33 – це місто Кривий Ріг.

Кума депутата

Депутатка Олена Криворучкіна задекларувала 704 тис грн. зарплатні, яку вона отримала у Верховній Раді та 80,9 тис грн. зарплати, отриманої за сумісництвом у «Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана». У готівці вона тримаж 11,3 тис євро, 5,2 тис дол. Банківськіх рахунків в неї декілька. На одному з них знаходиться 42,2 тис грн, 9,7 тис грн та 308 тис грн.

Вона є власником автомобіля Renault Logan 2012 року випуску та має право користування на авто Volkswagen Touareg 2020 року випуску. Машина оформлена на Криворучкіну Єлізавету Борисівну. В декларації вказано, що авто коштувало 2,4 млн грн. Користується ним депутатка з 2021 року.

У 2021 році вона придбала квартиру у Києві за 3,4 млн грн загальною площею 99,8 кв м.

За сумісництвом, Олена Криворучкіна виявилась кумою депутата Юрія Корявченкова.

Обиралась до ВР на виборчому окрузі №32 – це Довгінцівський район, частина Саксаганського району міста Кривий Ріг. На час виборів була доцентом кафедри економіки та підприємництва «Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана».

Депутат-пенсіонер

Депутат Володимир Захарченко за основним місцем роботи отримав 645, 1 тис грн. зарплати. Ще він задекларував 87,9 тис грн пенсії. Його дружина займається підприємницькою діяльністю та за рік змогла таким чином заробити 261 тис грн. У готівці депутат зберігає 40 тис дол, та 100 тис грн, а його дружина – 16 тис дол і 80 тис грн.

На банківських рахунках Захарченка розміщено 283,6 тис грн – на одному – та 43 тис грн на іншому. Його дружина тримає на депозиті 269 тис грн. У депутата декілька автомобілів. ВАЗ 1102 та ВАЗ 2109 були придбані ним більше 20 років тому, а от Nissan Rogue 2018 року був придбаний у 2020 році за 567 тис грн. Також він має право користування на авто сина – це Mazda СХ-9 2019 року, яка була придбана у березні 2023 року, але ціна її у декларації не вказана. Орієнтовна ціна такого авто може становити біля 2 млн грн на ринку.

До того як потрапити до ВР був начальником кримінальної поліції Тернівського району Кривого Рогу. Був обраний народним депутатом на виборчому окрузі №31 – це Покровський район, частина Тернівського району Кривого Рогу та ряду селищ міста.

Орендатор авто

Народний обранець Дмитро Чорний отримав 644,4 тис грн. зарплати за минулий рік. У готівці він зберігає 325 тис грн, 22 тис дол та 19,5 тис євро. На банківських рахунках в депутата 43,2 тис грн.

З 2022 року їздить на орендованому автомобілі Volkswagen Golf 2018 року, заявлена вартість його складає 400 тис грн.

Народним депутатом був обраний на виборчому окрузі №34 – це Вільногірськ, Жовті Води, Верхньодніпровський, Пꞌятихатський та Царичанський райони. На час виборів був директором ПП «Громадська журналістика». Є членом Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

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