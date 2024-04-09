Де у Дніпрі знаходилася Циганська площа і що з нею сталося: ринок, церква та училище (ФОТО)

У другій половині XIX століття місто стрімко розросталося. У пошуках кращого життя сюди з'їжджалося дедалі більше людей, і територіальні кордони Катеринослава розширювалися. Активно розширювалися межі міста, з'являлися нові слобідки.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, де знаходилася і як виглядала Циганська площа в Катеринославі.

Циганська площа у місті з’явилася у другій половині ХІХ століття. Назва її походить від того, що там постійно зупинялися кочуючи циганські табори. Площа розтяглася на території сучасного проспекту Лесі Українки, вулиці Робочої, Антоновича. Згодом роми квартирувати на площі перестали, а назва залишилася.

У 1888 році в центрі території було збудовано тимчасову каплицю. Після її спорудження планувалося, що на майдані зведуть храм. Так і сталось і у 1896 році тут “виросла” Благовіщеньска церква.

З Циганської площу перейменували на Олександро-Невську. Храм збудували коштом місцевих жителів.

За неписаною міською традицією, там, де в населеному пункті з’являвся храм, навколо нього одразу ж виростав ринок. Заповзятливі торговці не могли прогавити нагоди представити свій товар найбільшій кількості людей. А єдині місця у місті, де у вихідні дні збиралося багато людей – це храми.

Ринок було відкрито 1897 року. Він являв собою 81 лавку та 16 дерев’яних корпусів. Але торгівля йшла погано – територія ще не була густонаселеною, а нечисленним покупцям вистачало 22 крамниць – саме стільки за підсумками працювало на ринку.

У районі Благовіщенської церкви розташовувалися слобідки робітників. Гуляти тут у темний час було небезпечно – район вважався досить кримінальним.

На початку 1900-х років частина площі була віддана під будинки двох училищ – Залізничного та Технічного.

У 1923 році площу перейменували на площу Калініна. З кожним роком вона все більше зменшувалась у розмірах – новим будинкам були потрібні території та їх забирали біля площі. Згодом від площі не залишилося й сліду. Тепер про те, що колись у місті існувала Циганська площа, нагадує лише Благовіщенська церква.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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