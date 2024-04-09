Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

Сегодня 17:59
просмотров

Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках лучшей жизни сюда съезжалось все больше людей и территориальные границы Екатеринослава расширялись. Активно расширялись границы города, появлялись новые слободки.

Новости Днепра про Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где находилась и как выглядела Цыганская площадь в Екатеринославе.

Цыганская площадь в городе появилась во второй половине XIX века. Название ее пошло от того, что там постоянно останавливались кочующие цыганские таборы. Площадь растянулась на территории современного проспекта Леси Украинки, улицы Рабочей, Антоновича. Со временем цыгане квартировать на площади перестали, а название осталось.

В 1888 году в центре территории была построена временная часовня. После ее сооружения планировалось, что на площади возведут церковь. Построили ее в 1896 году. Из Цыганской площадь стала называться Александро-Невской. Храм построили на средства местных жителей. Церковь получила название Благовещенской.

Новости Днепра про Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

По неписанной городской традиции, там, где в населенном пункте появлялся храм, то вокруг него сразу же вырастал рынок. Предприимчивые торговцы не могли упустить случая представить свой товар наибольшему количеству людей. А единственные места в городе, где в выходные дни собиралось много людей – это храмы.

Рынок был открыт в 1897 году. Он представлял собой 81 лавку и 16 деревянных корпусов. Но торговля шла плохо – территория не была слишком густонаселенной, а немногочисленным покупателям хватало 22 лавок – именно столько по итогу работало на рынке.

Новости Днепра про Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

В районе Благовещенской церкви располагались слободки рабочих. Гулять тут в темное время было опасно – район считался довольно криминальным.

В начале 1900-х годов часть площади была отдана под  здания двух училищ – Железнодорожного и Технического.

Новости Днепра про Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

В 1923 году площадь переименовали в площадь Калинина. С каждым годом она все более уменьшалась в размерах – новым зданиям требовались территории и их забирали у площади. Со временем от площади не осталось и следа.

Теперь о том, что когда-то в городе существовала Цыганская площадь напоминает только Благовещенская церковь.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

 

Читайте также:

Новости Днепра про Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училищеУкраїнська Новости Днепра про Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училищеРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано
    Новости Днепра
    Сегодня 17:37
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

    В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:27
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

    Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.

    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области
    Новости Днепра
    Сегодня 15:46
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области

    В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах.…

    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля
    Новости Днепра
    Сегодня 14:19
    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля

    Нужна ваша помощь!

    Последние новости

    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма
    Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма

    Американская студия Netflix ведет переговоры о создании четырехсерийного мини-сериала по мотивам киноленты «Довбуш». Подробности переговоров от режиссера фильма Санина.

    Сегодня 18:15
    3
    просмотров
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано
    Движение Новым мостом в Днепре почти полностью парализовано

    В Днепре из-за двух ДТП образовались огромные пробки.

    Сегодня 17:37
    2
    просмотров
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)
    Лакомится гостинцами от горожан: в сквере Прибрежном в Днепре поселилась ручная нутрия (ФОТО)

    Ручная нутрия приплыла к скверу Прибрежному.

    Сегодня 17:27
    0
    просмотров
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области
    Квартиры в столице и часы в полумиллионе: появились свежие декларации нардепов от Днепропетровской области

    В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.

    Сегодня 15:46
    3
    просмотров
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ
    Футболисты СК «Днепр-1» могут получить «бронь» от мобилизации, — СМИ

    Министерство молодежи и спорта Украины предоставило в 2023-2024 годах Украинской ассоциации футбола (УАФ), а также футбольным клубам "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер" статут критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

    Сегодня 15:13
    5
    просмотров
    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля
    В Днепре полиция разыскивает 11-летнего мальчика: пропал еще 7 апреля

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 14:19
    10
    просмотров
    Одолела 3000 км: беженка из Днепра приехала в родной город из Британии, чтобы полечить зубы
    Одолела 3000 км: беженка из Днепра приехала в родной город из Британии, чтобы полечить зубы

    Беженка из Днепра приехала в родной город, чтобы полечить зубы, потому что не смогла найти врача в Англии.

    Сегодня 14:10
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине в первые дни нерестового запрета нарушители наловили рыбы почти на 3 млн грн убытков
    На Днепропетровщине в первые дни нерестового запрета нарушители наловили рыбы почти на 3 млн грн убытков

    С 1 апреля 2024 года в Днепропетровской области начался нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов.

    Сегодня 13:16
    4
    просмотров
    В парке Глобы в Днепре снесут старые кафе
    В парке Глобы в Днепре снесут старые кафе

    В парке Глобы сделают большую "зачистку".

    Сегодня 13:10
    1
    просмотров
    В Днепре может раздаться массовый взрыв
    В Днепре может раздаться массовый взрыв

    В Днепре предупредили о массовом взрыве.

    Сегодня 12:36
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх