Где в Днепре находилась Цыганская площадь и что с ней случилось: рынок, церковь и училище

Во второй половине XIX века город стремительно разрастался. В поисках лучшей жизни сюда съезжалось все больше людей и территориальные границы Екатеринослава расширялись. Активно расширялись границы города, появлялись новые слободки.

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, где находилась и как выглядела Цыганская площадь в Екатеринославе.

Цыганская площадь в городе появилась во второй половине XIX века. Название ее пошло от того, что там постоянно останавливались кочующие цыганские таборы. Площадь растянулась на территории современного проспекта Леси Украинки, улицы Рабочей, Антоновича. Со временем цыгане квартировать на площади перестали, а название осталось.

В 1888 году в центре территории была построена временная часовня. После ее сооружения планировалось, что на площади возведут церковь. Построили ее в 1896 году. Из Цыганской площадь стала называться Александро-Невской. Храм построили на средства местных жителей. Церковь получила название Благовещенской.

По неписанной городской традиции, там, где в населенном пункте появлялся храм, то вокруг него сразу же вырастал рынок. Предприимчивые торговцы не могли упустить случая представить свой товар наибольшему количеству людей. А единственные места в городе, где в выходные дни собиралось много людей – это храмы.

Рынок был открыт в 1897 году. Он представлял собой 81 лавку и 16 деревянных корпусов. Но торговля шла плохо – территория не была слишком густонаселенной, а немногочисленным покупателям хватало 22 лавок – именно столько по итогу работало на рынке.

В районе Благовещенской церкви располагались слободки рабочих. Гулять тут в темное время было опасно – район считался довольно криминальным.

В начале 1900-х годов часть площади была отдана под здания двух училищ – Железнодорожного и Технического.

В 1923 году площадь переименовали в площадь Калинина. С каждым годом она все более уменьшалась в размерах – новым зданиям требовались территории и их забирали у площади. Со временем от площади не осталось и следа.

Теперь о том, что когда-то в городе существовала Цыганская площадь напоминает только Благовещенская церковь.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

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