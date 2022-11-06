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У дніпровських АТБ продають продукти з росії: що саме

Сьогодні 13:01
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У Дніпрі в одному з магазинів мережі АТБ побачили неприємну знахідку.
Новости Днепра про У дніпровських АТБ продають продукти з росії: що саме

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На 9 місяці війни росії проти України на жаль все ще трапляються сліди неповного відокремлення від ворога.

Так у одному з магазинів мережі АТБ у Дніпрі містяни побачили пиво, яке фасують в росії, у місті Уфа.

Імпортером та організацією, яка пакує напій є ТОВ “Оазис”, зареєстроване в республіці Башкортостан, росія.

Новости Днепра про У дніпровських АТБ продають продукти з росії: що саме

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Новости Днепра про У дніпровських АТБ продають продукти з росії: що самеУкраїнська

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