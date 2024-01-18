В Днепропетровской области задержали курьера, не знавшего, что везет нелегальный табак

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы Украины.
На одном из блокпостов Днепропетровской области остановили 37-летнего мужчину. Во время проверки микроавтобуса пограничники обнаружили в багажнике 2,8 тыс. пачек нелегального табака разных торговых марок. Однако водитель авто сделал вид, что не знает откуда у него в машине сигареты.
Мужчина не смог объяснить, ни происхождение груза, ни кто является владельцем товара. Водитель отметил, что авто арендовал, намекнув, что товар принадлежит другим людям.
Как выяснили оперативники, горе-курьер получил табачные изделия в одной из логистических компаний и должен был передать дилеру для дальнейшей реализации. Правда, безакцизная схема, вместо прибыли, принесла работникам только уголовную ответственность.
По признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров», охранники границы направили сообщение в Национальную полицию.
Напомним, житель Днепра спланировал рейдерский захват предприятия в Хмельницкой области.
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