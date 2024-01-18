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Мешканець Дніпра спланував рейдерське захоплення підприємства в Хмельницькій області

Сьогодні 13:56
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Жителя Дніпра підозрюють в рейдерському захопленні підприємства на Хмельниччині.

Новости Днепра про Мешканець Дніпра спланував рейдерське захоплення підприємства в Хмельницькій області

Житель Дніпра намагався відібрати підприємство на Хмельниччині. Як повідомили в прокуратурі, у грудні 2022 року підозрюваний за попередньою змовою із невстановленими особами, маючи на меті заволодіти майном одного із підприємств області, надав державному реєстратору підроблені документи: договір купівлі-продажу частки статутного капіталу, акт приймання-передавання, рішення про зміну власника та новий статут підприємства.
 
Дніпрянин хотів незаконно перереєструвати майнові (корпоративні) права підприємства. Внаслідок рейдерства власника позбавили права займатися господарською діяльністю та розпоряджатися належним майном. Тобто забрали його частку статутного капіталу вартістю 100 тисяч гривень.
 
На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення усіх причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення.
 
Хмельницька обласна прокуратура повідомила про підозру мешканцю міста Дніпро у протиправному заволодінні майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 206-2 КК України).
 

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