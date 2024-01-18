Житель Днепра спланировал рейдерский захват предприятия в Хмельницкой области

Житель Днепра пытался отобрать предприятие в Хмельницкой области. Как сообщили в прокуратуре, в декабре 2022 года подозреваемый по предварительному сговору с неустановленными лицами, преследуя цель завладения имуществом одного из предприятий области, предоставил государственному регистратору поддельные документы: договор купли-продажи доли уставного капитала, акт приемки-передачи, решение об изменении владельца и новый утомившись компании.
Днепрянин хотел незаконно перерегистрировать имущественные (корпоративные) права предприятия. В результате рейдерства владельца лишили права заниматься хозяйственной деятельностью и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. То есть, забрали его долю уставного капитала стоимостью 100 тысяч гривен.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причастных лиц к совершенному уголовному правонарушению.
Хмельницкая областная прокуратура сообщила о подозрении жителя города Днепра в противоправном завладении имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 206-2 УК Украины).
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