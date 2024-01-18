Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Житель Днепра спланировал рейдерский захват предприятия в Хмельницкой области

Житель Днепра спланировал рейдерский захват предприятия в Хмельницкой области

Сегодня 13:56
просмотров

Жителя Днепра подозревают в рейдерском захвате предприятия в Хмельницкой области.

Новости Днепра про Житель Днепра спланировал рейдерский захват предприятия в Хмельницкой области

Житель Днепра пытался отобрать предприятие в Хмельницкой области. Как сообщили в прокуратуре, в декабре 2022 года подозреваемый по предварительному сговору с неустановленными лицами, преследуя цель завладения имуществом одного из предприятий области, предоставил государственному регистратору поддельные документы: договор купли-продажи доли уставного капитала, акт приемки-передачи, решение об изменении владельца и новый утомившись компании.

Днепрянин хотел незаконно перерегистрировать имущественные (корпоративные) права предприятия. В результате рейдерства владельца лишили права заниматься хозяйственной деятельностью и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. То есть, забрали его долю уставного капитала стоимостью 100 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех причастных лиц к совершенному уголовному правонарушению.

Хмельницкая областная прокуратура сообщила о подозрении жителя города Днепра в противоправном завладении имуществом предприятия путем совершения сделок с использованием поддельных документов, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 206-2 УК Украины).

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепра спланировал рейдерский захват предприятия в Хмельницкой областиУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепра спланировал рейдерский захват предприятия в Хмельницкой областиРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки
Новости Днепра
Сегодня 12:14
В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

Несмотря на то, что на улице +4 и оттепели, днепровские…

В Днепре спасали бездомного, которого избили подростки
Новости Днепра
Сегодня 11:33
В Днепре спасали бездомного, которого избили подростки

В Днепре подростки избили бездомного.

Ужасная авария в Днепре: на Набережной Победы Volkswagen влетел в сломанный Land Rover и водителя, который стоял рядом
Новости Днепра
Сегодня 11:22
Ужасная авария в Днепре: на Набережной Победы Volkswagen влетел в сломанный Land Rover и водителя, который стоял рядом

Один из автомобилей от удара перевернулся.

В Днепре на Тополе лисенок бродил посреди детской площадки (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 10:38
В Днепре на Тополе лисенок бродил посреди детской площадки (ВИДЕО)

В Днепре на Тополе снова заметили лисичку, которая поселилась вблизи…

Последние новости

Не нагулялись: в Кривом Роге нетрезвые хулиганы пробрались в закрытое кафе
Не нагулялись: в Кривом Роге нетрезвые хулиганы пробрались в закрытое кафе

В Кривом Роге мужчины ворвались в закрытое кафе.

Сегодня 13:01
3
просмотров
В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки
В Днепре рыбаки-смельчаки в +4 испытывают крепкость льда посреди реки

Несмотря на то, что на улице +4 и оттепели, днепровские рыбаки испытывают свою удачу посреди реки.

Сегодня 12:14
2
просмотров
В Днепре спасали бездомного, которого избили подростки
В Днепре спасали бездомного, которого избили подростки

В Днепре подростки избили бездомного.

Сегодня 11:33
3
просмотров
Ужасная авария в Днепре: на Набережной Победы Volkswagen влетел в сломанный Land Rover и водителя, который стоял рядом
Ужасная авария в Днепре: на Набережной Победы Volkswagen влетел в сломанный Land Rover и водителя, который стоял рядом

Один из автомобилей от удара перевернулся.

Сегодня 11:22
10
просмотров
В Днепре на Тополе лисенок бродил посреди детской площадки (ВИДЕО)
В Днепре на Тополе лисенок бродил посреди детской площадки (ВИДЕО)

В Днепре на Тополе снова заметили лисичку, которая поселилась вблизи жилмассива несколько лет назад.

Сегодня 10:38
5
просмотров
Жителей Днепра предупредили об опасных метеоявлениях: будьте осторожны
Жителей Днепра предупредили об опасных метеоявлениях: будьте осторожны

Синоптики отмечают, что уровень опасности – желтый!

Сегодня 08:50
12
просмотров
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре полиция разыскивает 16-летнюю девушку
Ушла из дома и не вернулась: в Днепре полиция разыскивает 16-летнюю девушку

Нужна ваша помощь!

Сегодня 08:00
7
просмотров
В Днепре сегодня некоторые дома будут без электроэнергии 9 часов: адреса
В Днепре сегодня некоторые дома будут без электроэнергии 9 часов: адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня 07:25
6
просмотров
В Павлограде слышали серию взрывов: официальный комментарий
В Павлограде слышали серию взрывов: официальный комментарий

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 06:50
11
просмотров
Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь
Погода на 18 января: в Днепре облачно, возможен дождь

Захватите с собой зонт!

Сегодня 06:15
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх