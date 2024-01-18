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  • У Дніпропетровській області затримали кур’єра, який не знав, що везе нелегальний тютюн

У Дніпропетровській області затримали кур’єра, який не знав, що везе нелегальний тютюн

Сьогодні 17:14
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Чоловік сказав прикордонникам, що не знав, чи є щось в багажнику автомобіля, за кермом якого їхав.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області затримали кур'єра, який не знав, що везе нелегальний тютюн

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби України.

На одному із блокпостів Дніпропетровської області зупинили 37-річного чоловіка. Під час перевірки мікроавтобуса прикордонники знайшли в багажнику 2,8 тис. пачок нелегального тютюну різних торгових марок. Однак керманич авто удав, що не знає звідки у нього в машині цигарки.

Чоловік не зміг пояснити, ні походження вантажу, ні хто є власником товару. Водій зазначив, що авто орендував, натякнувши, що товар належить іншим людям.

Як з’ясували оперативники, горе-кур’єр отримав тютюнові вироби в одній з логістичних компаній та мав передати дилеру для подальшої реалізації. Щоправда, безакцизна схема, замість прибутку, принесла заробітчанам лише кримінальну відповідальність.

За ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», охоронці кордону направили повідомлення до Національної поліції.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області затримали кур'єра, який не знав, що везе нелегальний тютюн

Нагадаємо, мешканець Дніпра спланував рейдерське захоплення підприємства в Хмельницькій області.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області затримали кур'єра, який не знав, що везе нелегальний тютюнУкраїнська

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