В Днепропетровской области спасали семью, где все отравились угарным газом

В Днепропетровской области снова спасали людей от отравления угарным газом.

В ночь на 11 января в Криворожский отдел ЦОД поступил вызов об отравлении продуктами горения бытового газа. На место срочно направили две фельдшерские бригады Криворожской станции экстренной медицинской помощи Днепропетровской медицинской помощи.

Приехав на место инцидента, медики выяснили, что угарным газом отравились двое детей 16 и 8 лет, а также их родители.

Всем пострадавшим была оказана помощь в полном объеме, дети госпитализированы в профильное отделение больницы Кривого Рога.

Вероятная причина отравления – пренебрежение правилами пользования бытовым газом.

Никогда не используйте его в газовых печках и духовках с целью обогрева помещения – это смертельно опасно, – отмечают медики.

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