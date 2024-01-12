У ніч на 11 січня до Криворізького відділу ЦОД надійшов виклик про отруєння продуктами горіння побутового газу. На місце терміново направили дві фельдшерські бригади Криворізької станції екстреної медичної допомоги Дніпропетровського оекстреної медичної допомоги.
Приїхавши на місце інциденту медики з’ясували, що чадним газом отруїлися двоє дітей 16 та 8 років, а також їхні батьки.
Усім постраждалим була надана допомога в повному обсязі, діти госпіталізовані до профільного відділення лікарні Кривого Рогу.
Ймовірна причина отруєння – нехтування правилами користування побутовим газом.
Ніколи не використовуйте його в газових пічках та духовках з метою обігріву приміщення – це смертельно небезпечно, – зауважують медики.
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