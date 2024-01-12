У Дніпропетровській області рятували родину, де всі отруїлися чадним газом - Днепр Инфо
У Дніпропетровській області рятували родину, де всі отруїлися чадним газом
просмотров
Сегодня 14:23

У Дніпропетровській області знову рятували людей від отруєння чадним газом.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області рятували родину, де всі отруїлися чадним газом

У ніч на 11 січня до Криворізького відділу ЦОД надійшов виклик про отруєння продуктами горіння побутового газу. На місце терміново направили дві фельдшерські бригади Криворізької станції екстреної медичної допомоги Дніпропетровського оекстреної медичної допомоги.

Приїхавши на місце інциденту медики з’ясували, що чадним газом отруїлися двоє дітей 16 та 8 років, а також їхні батьки.

Усім постраждалим була надана допомога в повному обсязі, діти госпіталізовані до профільного відділення лікарні Кривого Рогу.

Ймовірна причина отруєння – нехтування правилами користування побутовим газом.

Ніколи не використовуйте його в  газових пічках та духовках з метою обігріву приміщення – це смертельно небезпечно, – зауважують медики.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпропетровській області рятували родину, де всі отруїлися чадним газомУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Що мешканці Дніпра не можуть зробити без пред’явлення військового квитка
Новини Дніпра
Сегодня 14:25
Що мешканці Дніпра не можуть зробити без пред’явлення військового квитка

У зв'язку з військовим становищем у країні було запроваджено низку…

У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести
Новини Дніпра
Сегодня 12:48
У Дніпрі збирають книжки для військових: навіщо та куди нести

Збір триває до 18 січня!

Як виглядають найдешевші однокімнатні квартири на продаж в АНД-районі Дніпра (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 12:40
Як виглядають найдешевші однокімнатні квартири на продаж в АНД-районі Дніпра (ФОТО)

Найдешевші квартири, які можна купити в Дніпрі - це смарт-приміщення,…

Поблизу Дніпра попри морози почала квітнути ліщина: чим це загрожує
Новини Дніпра
Сегодня 12:33
Поблизу Дніпра попри морози почала квітнути ліщина: чим це загрожує

У заповіднику поблизу Дніпра попри сильні морози розквітла ліщина.