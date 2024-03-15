В Днепропетровской области служащие два года получали зарплату за несуществующего коллегу

В Каменском районе служащие присваивали зарплату несуществующему коллеге.

Правоохранители разоблачили служащих, присвоивших 190 тысяч гривен бюджетных средств. Речь идет о должностных лицах одной из тергромад Каменского района, подделывающих документы, чтобы получать зарплату коллеги, который на работу не ходил.

В течение двух лет двое служащие одного из коммунальных предприятий на территории Каменского района подделывали документы. Они вносили данные в табель рабочего времени по отношению к работнику, который на рабочем месте не появлялся и должностные обязанности не выполнял. Однако зарплату ему начисляли исправно.

Таким образом, чиновники нанесли немалый ущерб государству и присвоили 190 тысяч гривен.

По согласованию с Октябрьской окружной прокуратурой фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч.ч. 2,4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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