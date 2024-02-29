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В Днепропетровской области нашли лес старинных дубов, которым за 100 лет

Сегодня 10:57
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Целый лес со столетними дубами обнаружили в Днепропетровской области.

Новости Днепра про В Днепропетровской области нашли лес старинных дубов, которым за 100 лет

Ботаник из Днепропетровщины Светлана Кияк нашла на Верхнеднепровщине группу вековых дубов.

Конечно, столетних дубов на территории области немало, но целая посадка таких встречается чуть ли не впервые.

Фото одного из них учёная опубликовала на своей Facebook-странице.

Новости Днепра про В Днепропетровской области нашли лес старинных дубов, которым за 100 лет

 

В Щуровском урочище в одном из оврагов нашла несколько десятков старых дубов. Трудно определить их возраст, но очевидно, что каждому дереву не менее ста лет. Для нашей территории это редкость. Ценно, что это стабильная экосистема, — отметила Светлана Кияк изданию «Днепр Вечерний».

Заметим, что ранее на территории Днепропетровской области ученая обнаружила боярышник, которому больше 70 лет.

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