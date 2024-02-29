На Дніпропетровщині знайшли ліс старовинних дубів, яким за 100 років

Цілий ліс з столітніми дубами виявили на Дніпропетровщині.

Ботанік з Дніпропетровщини Світлана Кияк знайшла на Верхньодніпровщині групу вікових дубів.

Звичайно, столітніх дубів на території області чимало, але ціла посадка таких зустрічається чи не вперше.

Фото одного із них науковиця опублікувала на своїй Facebook-сторінці.

У Щурівському урочищі в одному з байрак знайшла кілька десятків старих дубів. Важко визначити їхній вік, але очевидно, що кожному з дерев не менше ста років. Для нашої території це рідкість. Цінно, що це стабільна екосистема, – зазначила Світлана Кияк виданню “Дніпро Вечірній”.

Зауважимо, що раніше на території Дніпропетровської області науковиця виявила старезний глід, якому більше 70 років.

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