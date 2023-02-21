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На Дніпропетровщині знайшли старезний глід, якому більше 70 років

Сьогодні 11:36
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На Дніпропетровщині знайшли старезний глід.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли старезний глід, якому більше 70 років

Унікальною знахідкою поділилася біолог-краєзнавець Світлана Кияк. 

Росте глід в Дніпропетровській області на кургані. Орієнтовний вік величезного дерева 75-100 років, а окружність стовбура близько 100 сантиметрів. За словами Світлани, 70 років це критичний вік для цієї рослини.

Жінка розповіла, що досліджувала старі кургани поблизу урочища Щурівського, яке знаходиться поблизу Верходніпровська. 
 
Звернула увагу на поодинокий курган. Відверто кажучи, поодиноким він став недавно. До початку 20 століття це була курганна група, яку розорали під сільськогосподарські угіддя (повсюдна практика), – розповіла Світлана. 
Оглянувши курган, жінка знайшли старезний глід, який нависав над одним із окопів, який залишився з часів Другої світової. У данній місцевості проходила лінія оборони Німеччини, тому курган весь порізаний окопами та бліндажами.
 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині знайшли старезний глід, якому більше 70 років

За словами науковиці, дереву близько 80 років, адже активні бойові дії на території області тривали в 1943 році, а глід росте з окопу. У підніжжі дерева вона знайшла гранітні глиби, які імовірно є частиною кромлеху кургану і були вигорнуті на поверхню під час спорудження окопу в 1943. 
 
Світлана стверджує, що цей глід один із самих товстих та старих на Дніпропетровщині. 
 
Скоріш за все цей екземпляр – один із самих товстих на Дніпропетровщині, але не факт, що один самих старих, беручі до уваги умови зростання. Розпушений грунт, товстий шар чорнозему + специфіка культового місця наших пращурів зробили свою справу. Глід дійсно величний, кремезний і вельми поважний. Такі дерева – наша природна спадщина, – зазначила науковиця.
 

Для довідки: глід – рід кущів або рідше невисоких дерев родини трояндових. Існує понад 200 видів. Це кущі, напівкущі чи невеликі дерева, листопадні, з колючками (рідко без колючок). Листки у них прості, з прилистками; край пилчастий і лопатевий або розділений на частини, рідко цілий. Суцвіття щиткоподібне, іноді квіти поодинокі. 

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