В Днепропетровской области мотоциклист въехал в грузовик: погибла 19-летняя девушка

Все обстоятельства устанавливают правоохранители.

9 апреля в селе Новоселовка Новомосковского района произошла смертельная авария — там мотоцикл Alpha въехал в DAF с полуприцепом. К сожалению, 19-летняя пассажирка двухколёсного транспортного средства погибла на месте.

Об этом сообщает «Информатор».

По предварительной информации, 19-летний водитель мотоцикла пытался обогнать грузовик, но въехал ему в район правого переднего колеса. Водитель мотоцикла также травмировался — у него диагностировали ушиб ноги.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Все обстоятельства устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра во время ссоры ударил ножом собственного брата.

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