В Днепропетровской области мотоциклист въехал в грузовик: погибла 19-летняя девушка

9 апреля в селе Новоселовка Новомосковского района произошла смертельная авария — там мотоцикл Alpha въехал в DAF с полуприцепом. К сожалению, 19-летняя пассажирка двухколёсного транспортного средства погибла на месте.
Об этом сообщает «Информатор».
По предварительной информации, 19-летний водитель мотоцикла пытался обогнать грузовик, но въехал ему в район правого переднего колеса. Водитель мотоцикла также травмировался — у него диагностировали ушиб ноги.
Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Все обстоятельства устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра во время ссоры ударил ножом собственного брата.
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Александра Лучка
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Поздравляем!
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Спасибо за защиту!
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