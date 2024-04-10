Житель Днепра во время ссоры ударил ножом собственного брата

В Днепре полицейские задержали мужчину, ножом порезавшего родного брата.

В одной из квартир в Самарском районе между мужчинами возник спор, во время которого 35-летний потерпевший получил от брата ножевое ранение и был госпитализирован в больницу.

Сообщение о преступлении поступило в полицию 8 апреля около 19:50 от отца молодых людей.

Полицейские задержали 36-летнего нападающего и сообщили ему о подозрении. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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