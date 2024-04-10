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  • На Дніпропетровщині мотоцикліст в’їхав у вантажівку: загинула 19-річна дівчина

На Дніпропетровщині мотоцикліст в’їхав у вантажівку: загинула 19-річна дівчина

Сьогодні 14:57
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Усі обставини встановлюють правоохоронці.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині мотоцикліст в'їхав у вантажівку: загинула 19-річна дівчина

9 квітня у селі Новоселівка Новомосковського району сталася смертельна аварія – там мотоцикл Alpha в’їхав у DAF з напівпричепом. На жаль, 19-річна пасажирка двоколісного транспортного засобу загинула на місці. 

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, 19-річний водій мотоцикла намагався обігнати вантажівку, але в’їхав їй в район правого переднього колеса. Водій мотоцикла також травмувався – у нього діагностували забій ноги.

Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Усі обставини встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що житель Дніпра під час сварки вдарив ножем власного брата.

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