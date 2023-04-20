В Днепропетровской области 48-летнего мужчину, которого искали больше недели, нашли мертвым

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты.

11 апреля в Днепропетровской области пропал без вести 48-летний Александр Пронякин. В тот день он ушел из дома в селе Кисличеватая Никопольского района и не вернулся. В последний раз его видели в Томаковке, после чего связь с ним оборвалась.

Мужчину объявили в розыск.

К сожалению, сегодня, 20 апреля, стало известно, что его нашли мертвым.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».

Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Она должна установить причину смерти.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужчины!

Напомним, в Днепре ищут двух маленьких братиков, которых забрала из больницы мама, которую лишили родительских прав.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: