В Днепропетровской области 48-летнего мужчину, которого искали больше недели, нашли мертвым

11 апреля в Днепропетровской области пропал без вести 48-летний Александр Пронякин. В тот день он ушел из дома в селе Кисличеватая Никопольского района и не вернулся. В последний раз его видели в Томаковке, после чего связь с ним оборвалась.
Мужчину объявили в розыск.
К сожалению, сегодня, 20 апреля, стало известно, что его нашли мертвым.
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Милена».
Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Она должна установить причину смерти.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким мужчины!
Напомним, в Днепре ищут двух маленьких братиков, которых забрала из больницы мама, которую лишили родительских прав.
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