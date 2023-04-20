На Дніпропетровщині 48-річного чоловіка, якого шукали більше тижня, знайшли мертвим

Причину смерті будуть встановлювати судмедексперти.

11 квітня у Дніпропетровській області зник безвісти 48-річний Олександр Пронякін. Того дня він пішов з дому в селі Кисличувата Нікопольського району та не повернувся. Востаннє його бачили в Томаківці, після чого зв’язок з ним остаточно обірвався.

Чоловіка оголосили у розшук.

На жаль, сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що його знайшли мертвим.

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Вона має встановити причину смерті.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!

Нагадаємо, у Дніпрі шукають двох маленьких братиків, яких забрала з лікарні мама, яку позбавили батьківських прав.

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