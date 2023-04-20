На Дніпропетровщині 48-річного чоловіка, якого шукали більше тижня, знайшли мертвим

11 квітня у Дніпропетровській області зник безвісти 48-річний Олександр Пронякін. Того дня він пішов з дому в селі Кисличувата Нікопольського району та не повернувся. Востаннє його бачили в Томаківці, після чого зв’язок з ним остаточно обірвався.
Чоловіка оголосили у розшук.
На жаль, сьогодні, 20 квітня, стало відомо, що його знайшли мертвим.
Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
Тіло загиблого направили на проведення судово-медичної експертизи. Вона має встановити причину смерті.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка!
Нагадаємо, у Дніпрі шукають двох маленьких братиків, яких забрала з лікарні мама, яку позбавили батьківських прав.
Читайте також:
Автор:
Важлива інформація!
Поблизу Кам'янського риба плаває в траві.
У Дніпрі поліція розшукує 1-річного Ельдара Панченка та 5-річного Петра…
У Марганці робітник звалився в шахту ліфта.