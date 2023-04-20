У Дніпропетровській області 8-й день шукають чоловіка, який має особливості поведінки

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.
Як розповіли волонтери, Олександр Пронякін пішов з дому 11 квітня та досі не повернувся. Чоловік живе в селищі Кисличувата Нікопольського району. Востаннє його бачили в Томаківці, після чого зв’язок з ним остаточно обірвався.
Наразі необхідна допомога свідків, які могла бачити чоловіка.
Прикмети: зріст 187 сантиметрів, середньої статури.
Був одягнений: світла куртка з чорними ґудзиками, чорний картуз, темні штани.
Прикмети: має особливості поведінки, татуювання на лівому зап’ясті у вигляді групи крові “II (-)”, відсутній ніготь на мізинці лівої руки.
Нагадаємо, у Дніпрі шукають двох маленьких братиків, яких забрала з лікарні мама, яку позбавили батьківських прав.
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