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  • У Дніпропетровській області 8-й день шукають чоловіка, який має особливості поведінки

У Дніпропетровській області 8-й день шукають чоловіка, який має особливості поведінки

Сьогодні 10:55
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На Дніпропетровщині розшукують 49-річного чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області 8-й день шукають чоловіка, який має особливості поведінки

Про це повідомили в пошуково-рятувальному загоні “Мілена”.

Як розповіли волонтери, Олександр Пронякін пішов з дому 11 квітня та досі не повернувся. Чоловік живе в селищі Кисличувата Нікопольського району. Востаннє його бачили в Томаківці, після чого зв’язок з ним остаточно обірвався.

Наразі необхідна допомога свідків, які могла бачити чоловіка.

Прикмети: зріст 187 сантиметрів, середньої статури.

Був одягнений: світла куртка з чорними ґудзиками, чорний картуз, темні штани.

Прикмети: має особливості поведінки, татуювання на лівому зап’ясті у вигляді групи крові “II (-)”, відсутній ніготь на мізинці лівої руки.

Нагадаємо, у Дніпрі шукають двох маленьких братиків, яких забрала з лікарні мама, яку позбавили батьківських прав.

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області 8-й день шукають чоловіка, який має особливості поведінкиУкраїнська

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