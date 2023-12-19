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В Днепре запускают пригородный поезд Dnipro City Express: как будет ехать и какая цена

Сегодня 10:27
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В Днепре с 20 декабря будет курсировать пригородный поезд Dnipro City Express.

Новости Днепра про В Днепре запускают пригородный поезд Dnipro City Express: как будет ехать и какая цена

Как сообщили в Укрзализныце, уже с завтрашнего дня, 20 декабря, запустят пригородный поезд Dnipro City Express. Он соединит город с пригородами и городами-сателлитами.

Сначала обновленная электричка будет курсировать по маршруту Днепр — Каменское и будет останавливаться на станциях Горяиново, Диевка, Сухачевка и Запорожье-Каменское.

График движения из Днепра:

  • 5:14 (кроме выходных)
  • 6:20
  • 10:00
  • 11:30 (кроме выходных)
  • 15:40
  • 17:10 (кроме выходных)
  • 19:10.

С Каменского поезда будут отправляться в 6:14 (кроме выходных), 9:00, 11:26, 12:42 (кроме выходных), 16:41, 19:12 (кроме выходных), 20:14.

Поездка длится 40 минут. Билеты стоят от 12 до 18 гривен.

На маршруте будут курсировать восстановленные электропоезда серии ЭПЛ2Т. В поездах есть пандусы, места для людей с инвалидностью и инклюзивные туалеты, навигация со шрифтом Брайля, места для велосипедов, а также порты Type-C и USB для зарядки. Билеты на поезд можно приобрести в чат-боте Укрзализныци.

Напомним, ранее УЗ уже анонсировала запуск обновленной электрички.

Что предшествовало?

Запуск Dnipro City Express анонсировали еще в феврале 2021 года. Проект обновления пригородного железнодорожного сообщения в Киеве, Харькове и Днепре презентовал президент.

Тогда Dnipro City Express должен соединить новую линию метрополитена, строящуюся в районе станции метро «Музейна», с линией электрички, которая проходит ниже памятника Славы. Благодаря этому пассажиры могли бы добраться общественным транспортом из любой точки города за более короткое время, ведь вокруг Днепра замкнулось бы железнодорожное кольцо.

Однако электричка соединит Днепр с пригородом и соседним Каменским и люди смогут удобнее добираться в областной центр.

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