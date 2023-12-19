У Дніпрі запускають приміський поїзд Dnipro City Express: як їхатиме та яка ціна

У Дніпрі з 20 грудня курсуватиме приміський потяг Dnipro City Express.

Як повідомили в Укрзалізниці, вже відзавтра, 20 грудня, запустять приміський поїзд Dnipro City Express. Він сполучить місто з передмістям і містами-сателітами.

Спочатку оновлена електричка курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське і зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка і Запоріжжя-Камʼянське.

Графік руху з Дніпра:

5:14 (крім вихідних)

6:20

10:00

11:30 (крім вихідних)

15:40

17:10 (крім вихідних)

19:10.

З Камʼянського поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Поїздка триває 40 хвилин. Квитки коштують від 12 до 18 гривень.

На маршруті курсуватимуть відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. У поїздах є пандуси, місця для людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігація зі шрифтом Брайля, місця для велосипедів, а ще — порти Type-C та USB для зарядки. Квитки на поїзд можна придбати в чат-боті Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше УЗ вже анонсувала запуск оновленої електрички.

Що передувало?

Запуск Dnipro City Express анонсували ще в лютому 2021 року. Проєкт оновлення приміського залізничного сполучення у Києві, Харкові та Дніпрі презентував президент.

Тоді Dnipro City Express мав би з’єднати нову лінію метрополітену, що будується в районі станції метро “Музейна”, з лінією електрички, яка проходить нижче пам’ятника Слави. Завдяки цьому пасажири могли б добратися громадським транспортом з будь-якої точки міста за коротший час, адже навколо Дніпра замкнулося б залізничне “кільце”.

Проте наразі електричка сполучить Дніпро з передмістям та сусіднім Кам’янським і люди зможуть зручніше добиратися до обласного центру.

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