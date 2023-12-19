Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі запускають приміський поїзд Dnipro City Express: як їхатиме та яка ціна

У Дніпрі запускають приміський поїзд Dnipro City Express: як їхатиме та яка ціна

Сьогодні 10:27
просмотров

У Дніпрі з 20 грудня курсуватиме приміський потяг Dnipro City Express.

Новости Днепра про У Дніпрі запускають приміський поїзд Dnipro City Express: як їхатиме та яка ціна

Як повідомили в Укрзалізниці, вже відзавтра, 20 грудня, запустять приміський поїзд Dnipro City Express. Він сполучить місто з передмістям і містами-сателітами.

Спочатку оновлена електричка курсуватиме за маршрутом Дніпро — Камʼянське і зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка і Запоріжжя-Камʼянське.

Графік руху з Дніпра: 

  • 5:14 (крім вихідних)
  • 6:20
  • 10:00
  • 11:30 (крім вихідних)
  • 15:40
  • 17:10 (крім вихідних)
  • 19:10.

З Камʼянського поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Поїздка триває 40 хвилин. Квитки коштують від 12 до 18 гривень. 

На маршруті курсуватимуть відновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. У поїздах є пандуси, місця для людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігація зі шрифтом Брайля, місця для велосипедів, а ще — порти Type-C та USB для зарядки. Квитки на поїзд можна придбати в чат-боті Укрзалізниці.

Нагадаємо, раніше УЗ вже анонсувала запуск оновленої електрички. 

Що передувало?

Запуск Dnipro City Express анонсували ще в лютому 2021 року. Проєкт оновлення приміського залізничного сполучення у Києві, Харкові та Дніпрі презентував президент. 

Тоді Dnipro City Express мав би з’єднати нову лінію метрополітену, що будується в районі станції метро “Музейна”, з лінією електрички, яка проходить нижче пам’ятника Слави. Завдяки цьому пасажири могли б добратися громадським транспортом з будь-якої точки міста за коротший час, адже навколо Дніпра замкнулося б залізничне “кільце”. 

Проте наразі електричка сполучить Дніпро з передмістям та сусіднім Кам’янським і люди зможуть зручніше добиратися до обласного центру. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі запускають приміський поїзд Dnipro City Express: як їхатиме та яка цінаУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У багатьох мешканців Дніпра знижено тиск подачі води: деталі
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
У багатьох мешканців Дніпра знижено тиск подачі води: деталі

Тримайте вдома запаси питної та технічної води!

У Дніпрі в ботсад запрошують прикрасити новорічну «ялинку»: коли
Новини Дніпра
Сьогодні 09:38
У Дніпрі в ботсад запрошують прикрасити новорічну «ялинку»: коли

Цієї суботи, 23 грудня, ботанічний сад ДНУ знову відчинить свої…

Відключення світла у Дніпрі 19 грудня: причина та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
Відключення світла у Дніпрі 19 грудня: причина та адреси

Підготуйтеся!

У Дніпрі пропонують вдруге перейменувати вулицю Фонвізіна
Новини Дніпра
Вчора 22:03
У Дніпрі пропонують вдруге перейменувати вулицю Фонвізіна

У Дніпрі з'явилася петиція, у якій прохають перейменувати одну із…

Наверх