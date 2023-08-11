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В Днепре заминировали все больницы, ТРЦ и суды: проверили более 150 объектов

Сегодня 08:30
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И снова...

Новости Днепра про В Днепре заминировали все больницы, ТРЦ и суды: проверили более 150 объектов

В Днепре снова минировали больницы, торговые центры, суды и аэропорт.

Так, на электронную почту call-центра СБУ поступило два сообщения о минировании.

В первом речь шла о взрывчатке в здании СБУ, аэропорту и всех судах города. Во втором было сказано о минировании больниц, торговых центров и здания редакции «Днепра Оперативного». 

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Полиция проверила 156 объектов (15 судебных учреждений, здание СБУ, аэропорт, 82 больницы, 56 торговых центров и здание редакции «Днепра оперативного»).

К счастью, никаких взрывных предметов не обнаружили. Информация о минировании не подтвердилась.

Но если вы заметили подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре возле мусорного бака кто-то выбросил «боеприпас»: что известно.

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Новости Днепра про В Днепре заминировали все больницы, ТРЦ и суды: проверили более 150 объектовУкраїнська Новости Днепра про В Днепре заминировали все больницы, ТРЦ и суды: проверили более 150 объектовРусский

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