У Дніпрі замінували всі лікарні, ТРЦ та суди: перевірили понад 150 об’єктів

І знову...

У Дніпрі учора знову мінували лікарні, торговельні центри, суди та аеропорт.

Так, на електронну пошту call-центру СБУ надійшло два повідомлення про замінування.

У першому йшлося про вибухівку у будівлі СБУ, аеропорту та всіх судах міста. У другому зазначалося про мінування лікарень, торгівельних центрів та будівлі редакції “Дніпра Оперативного”.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Поліція перевірила 156 об’єктів (15 судових установ, будівлю СБУ, аеропорт, 82 лікарні, 56 торговельних центрів та приміщення редакції «Дніпра оперативного»).

На щастя, жодних вибухових предметів не було знайдено. Інформація про замінування не підтвердилась.

Але якщо ви помітили підозрілий предмет будь-де, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі біля сміттєвого бака хтось викинув “боєприпас”: що відомо.

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