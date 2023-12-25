В Днепре заметили Санта-Клауса на велосипеде, но есть нюанс (ФОТО)

На днях на улицах Днепра заметили Санта-Клауса на велосипеде, но есть нюанс – он не настоящий. Это был курьер одной из служб доставки.
Фото опубликовали местные Telegram-каналы.
Горожане в комментариях под снимком пошутили, что этот курьер доставляет новогоднее настроение. Может, так и есть!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре прошел костюмированный карнавал на воде, в котором приняли участие более 50 человек.
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