В Днепре заметили Санта-Клауса на велосипеде, но есть нюанс (ФОТО)

Это был курьер одной из служб доставки.

На днях на улицах Днепра заметили Санта-Клауса на велосипеде, но есть нюанс – он не настоящий. Это был курьер одной из служб доставки.

Фото опубликовали местные Telegram-каналы.

Горожане в комментариях под снимком пошутили, что этот курьер доставляет новогоднее настроение. Может, так и есть!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре прошел костюмированный карнавал на воде, в котором приняли участие более 50 человек.

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